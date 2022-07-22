К чему чешется ухо: толкование народных примет

Человеческое ухо можно назвать одним из наиболее чувствительных органов.

Оно принимает информацию, благодаря слуху мы можем наслаждаться музыкой, прекрасным пением, звуками природы. Уши могут чесаться по самым разным причинам. Большинство примет связаны с получением новостей, добрых и печальных известий. Чего же ждать от судьбы человеку, у которого горят и чешутся уши?

Почему зудит ухо у женщины: объяснения и народные приметы

Наши предки уделяли много внимания народным приметам, суевериями, чтобы предсказать грядущие события и предпринять что-то для нейтрализации негативного значения приметы.

Чтобы определить, к чему появился зуд в ухе, нужно обращать внимание на детали: какое именно ухо чешется и в какой его части. Существуют и общие трактовки:

если женщина замужем, ей необходимо обратить внимание на семейный бюджет. Возможно, впереди времена, которые будут непростыми для всей семьи. Поэтому нужно стараться экономить и откладывать небольшие суммы «на черный день»;

другая трактовка гласит, что нужно стремиться поддерживать связи с родственниками. Если вы с кем-то давно не виделись, позвоните и узнайте, как дела. Возможно, им требуется ваша поддержка. Самое время оказать помощь близким людям;

зуд в ухе может говорить о сплетнях вокруг женщины. Ей нужно быть осторожнее и не делиться тайнами с людьми, которым она недостаточно доверяет;

если чешется снаружи (ушная раковина), в ближайшее время придется проявить смекалку и активность. Если вы чувствуете зуд внутри уха, ждите приятного известия. Вы будете вознаграждены за труды и старания.

Также существует примета, что зудящая мочка уха у взрослой женщины указывает на известие о рождении ребенка (не у нее, а у друзей, родственников, близких знакомых).

Почему чешутся уши у мужчины?

Сильный зуд в ухе у мужчины говорит о том, что судьба готовит ему новые испытания. Ему нужно подготовиться к ним, чтобы преодолеть трудности. Важно обратить внимание на работу. Возможно, придется доказывать профпригодность, отстаивать свою точку зрения, но в итоге вы будете вознаграждены.

Нельзя забывать и о семье. Зуд в ухе обычно указывает, что вам придется проводить больше времени с близкими, даже если вы не привыкли это делать. Вам нужно быть сдержанным и терпеливым, но при этом проявлять стойкость. Это позволит восстановить баланс между карьерой и счастливой семейной жизнью.

Что значит, если зачесалось левое ухо?

Левая сторона обычно отвечает за негативные приметы. Если чешется мочка левого уха, вас ждут плохие новости, скандалы, ссоры с близкими людьми. Причем именно вы станете виновником конфликта. Чтобы избежать этого, будьте терпеливы и тактичны, а также вспомните все долги, которые вы, возможно, забыли раздать.

Существует трактовка, указывающая на то, что зуд в левом ухе — признак скорой драки, в которой вам достанется больше остальных. Мужчина может получить неприятное известие о болезни близкого родственника.

Почему чешется правое ухо у мужчины?

Если чешется мочка правого уха, то можно ждать положительных перемен. Трактовки могут быть следующие:

пора начать экономить, тщательно продумывать свои траты;

для бизнесмена зуд в правом ухе — это знак, что пора больше контролировать денежную сферу, чтобы дела пошли в гору;

также зудящая мочка может указывать на то, что в ближайшее время у мужчины появится возлюбленная. Его ждет романтическое приключение, которое принесет массу положительных эмоций.

Если же правое ухо не столько чешется, сколько горит, значит, о вас вспоминают родственники, которых вы давно не навещали. Вас могут обсуждать друзья или хорошие знакомые, но это не несет никакого негативного подтекста.

Приметы и трактовки, почему чешется ухо у девушки

Для юной незамужней девушки зудящее ухо является обычно неприятным знаком. Зуд указывает на наличие в ее ближайшем окружении хитрых и недобрых людей. Они могут распускать слухи и сплетни, чтобы навредить. Если вы хотите нейтрализовать негативные знаки судьбы, старайтесь быть внимательнее к окружающим. Присмотритесь к друзьям. Возможно, вы заметите недоброжелателя и вовремя уберете его из вашего круга общения.

Зуд в правом ухе — к хорошим новостям, в левом — к плохим известиям, сплетням и пересудам. Также существуют и денежные приметы. Если зачесалось ухо справа, значит вас ждет прибыль или приятный подарок, если слева — непредвиденные траты и финансовые потери.

Почему зудят уши: приметы по дням недели

Если у вас резко и сильно зачесалось ухо, обратите внимание, какой сегодня день недели:

понедельник — вас ждут приятные перемены в личной жизни и хорошие вести на работе;

вторник — вам предстоит встреча и серьезный разговор, но неизвестно, насколько он будет приятным или неприятным для вас;

среда — окружающие настроены негативно, старайтесь не давать им поводов для обид и скандалов;

четверг — вас пригласят на интересное мероприятие, вечеринку, возможно, вам удастся продвинуться по службе;

пятница — вас ждет знакомство с человеком противоположного пола, которое может перерасти в страстный роман или серьезные, продолжительные отношения;

суббота — проявляйте осторожность в принятии решений, тщательно все обдумывайте, чтобы не наломать дров;

воскресенье — вас ожидает прибыль в виде повышения заработной платы или неожиданного подарка.

Обращайте внимание и на время суток. Самая негативная трактовка касается ночного зуда в ухе. Он указывает на приближающийся крупный конфликт с важным для вас человеком. Если же уши зачесались днем или вечером, готовьтесь встретиться со старыми друзьями или известию от них.

Не стоит забыть и о приметах, связанных с природой. Если у вас сильно чешутся оба уха одновременно в течение всего дня, то скоро пойдет дождь. Если зуд кратковременный, кто-то активно обсуждает вас в этот день, думает о вас. Вполне возможно, вы скоро встретитесь с этим человеком.