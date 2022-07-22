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К чему чешется ухо: толкование народных примет

22 июля 2022ЧесалкаМарианна Басс

Человеческое ухо можно назвать одним из наиболее чувствительных органов.

К чему чешется ухо: толкование народных примет
Фото: nizhniy-novgorod.skidkom.ru

Оно принимает информацию, благодаря слуху мы можем наслаждаться музыкой, прекрасным пением, звуками природы. Уши могут чесаться по самым разным причинам. Большинство примет связаны с получением новостей, добрых и печальных известий. Чего же ждать от судьбы человеку, у которого горят и чешутся уши?

Почему зудит ухо у женщины: объяснения и народные приметы

Наши предки уделяли много внимания народным приметам, суевериями, чтобы предсказать грядущие события и предпринять что-то для нейтрализации негативного значения приметы.

Чтобы определить, к чему появился зуд в ухе, нужно обращать внимание на детали: какое именно ухо чешется и в какой его части. Существуют и общие трактовки:

  • если женщина замужем, ей необходимо обратить внимание на семейный бюджет. Возможно, впереди времена, которые будут непростыми для всей семьи. Поэтому нужно стараться экономить и откладывать небольшие суммы «на черный день»;
  • другая трактовка гласит, что нужно стремиться поддерживать связи с родственниками. Если вы с кем-то давно не виделись, позвоните и узнайте, как дела. Возможно, им требуется ваша поддержка. Самое время оказать помощь близким людям;
  • зуд в ухе может говорить о сплетнях вокруг женщины. Ей нужно быть осторожнее и не делиться тайнами с людьми, которым она недостаточно доверяет;
  • если чешется снаружи (ушная раковина), в ближайшее время придется проявить смекалку и активность. Если вы чувствуете зуд внутри уха, ждите приятного известия. Вы будете вознаграждены за труды и старания.

Также существует примета, что зудящая мочка уха у взрослой женщины указывает на известие о рождении ребенка (не у нее, а у друзей, родственников, близких знакомых).

Почему чешутся уши у мужчины?

Сильный зуд в ухе у мужчины говорит о том, что судьба готовит ему новые испытания. Ему нужно подготовиться к ним, чтобы преодолеть трудности. Важно обратить внимание на работу. Возможно, придется доказывать профпригодность, отстаивать свою точку зрения, но в итоге вы будете вознаграждены.

Нельзя забывать и о семье. Зуд в ухе обычно указывает, что вам придется проводить больше времени с близкими, даже если вы не привыкли это делать. Вам нужно быть сдержанным и терпеливым, но при этом проявлять стойкость. Это позволит восстановить баланс между карьерой и счастливой семейной жизнью.

Что значит, если зачесалось левое ухо?

Левая сторона обычно отвечает за негативные приметы. Если чешется мочка левого уха, вас ждут плохие новости, скандалы, ссоры с близкими людьми. Причем именно вы станете виновником конфликта. Чтобы избежать этого, будьте терпеливы и тактичны, а также вспомните все долги, которые вы, возможно, забыли раздать.

Существует трактовка, указывающая на то, что зуд в левом ухе — признак скорой драки, в которой вам достанется больше остальных. Мужчина может получить неприятное известие о болезни близкого родственника.

Почему чешется правое ухо у мужчины?

Если чешется мочка правого уха, то можно ждать положительных перемен. Трактовки могут быть следующие:

  • пора начать экономить, тщательно продумывать свои траты;
  • для бизнесмена зуд в правом ухе — это знак, что пора больше контролировать денежную сферу, чтобы дела пошли в гору;
  • также зудящая мочка может указывать на то, что в ближайшее время у мужчины появится возлюбленная. Его ждет романтическое приключение, которое принесет массу положительных эмоций.

Если же правое ухо не столько чешется, сколько горит, значит, о вас вспоминают родственники, которых вы давно не навещали. Вас могут обсуждать друзья или хорошие знакомые, но это не несет никакого негативного подтекста.

Приметы и трактовки, почему чешется ухо у девушки

Для юной незамужней девушки зудящее ухо является обычно неприятным знаком. Зуд указывает на наличие в ее ближайшем окружении хитрых и недобрых людей. Они могут распускать слухи и сплетни, чтобы навредить. Если вы хотите нейтрализовать негативные знаки судьбы, старайтесь быть внимательнее к окружающим. Присмотритесь к друзьям. Возможно, вы заметите недоброжелателя и вовремя уберете его из вашего круга общения.

Зуд в правом ухе — к хорошим новостям, в левом — к плохим известиям, сплетням и пересудам. Также существуют и денежные приметы. Если зачесалось ухо справа, значит вас ждет прибыль или приятный подарок, если слева — непредвиденные траты и финансовые потери.

Почему зудят уши: приметы по дням недели

Если у вас резко и сильно зачесалось ухо, обратите внимание, какой сегодня день недели:

  • понедельник — вас ждут приятные перемены в личной жизни и хорошие вести на работе;
  • вторник — вам предстоит встреча и серьезный разговор, но неизвестно, насколько он будет приятным или неприятным для вас;
  • среда — окружающие настроены негативно, старайтесь не давать им поводов для обид и скандалов;
  • четверг — вас пригласят на интересное мероприятие, вечеринку, возможно, вам удастся продвинуться по службе;
  • пятница — вас ждет знакомство с человеком противоположного пола, которое может перерасти в страстный роман или серьезные, продолжительные отношения;
  • суббота — проявляйте осторожность в принятии решений, тщательно все обдумывайте, чтобы не наломать дров;
  • воскресенье — вас ожидает прибыль в виде повышения заработной платы или неожиданного подарка.

Обращайте внимание и на время суток. Самая негативная трактовка касается ночного зуда в ухе. Он указывает на приближающийся крупный конфликт с важным для вас человеком. Если же уши зачесались днем или вечером, готовьтесь встретиться со старыми друзьями или известию от них.

Не стоит забыть и о приметах, связанных с природой. Если у вас сильно чешутся оба уха одновременно в течение всего дня, то скоро пойдет дождь. Если зуд кратковременный, кто-то активно обсуждает вас в этот день, думает о вас. Вполне возможно, вы скоро встретитесь с этим человеком.

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