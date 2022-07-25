Чешется губа: что вас ждет согласно народным приметам
Если губы зудят, причины такого состояния могут быть самые разные.
Но в первую очередь в голову приходят разнообразные народные приметы, позволяющие предсказать ближайшие события. Наши предки верили, что по этим приметам можно не только предугадать, что произойдет с вами или с близкими людьми, но и предотвратить негативные события.
Чешется губа у мужчины
Зуд в области рта может говорить о том, что в ближайшее время вам придется «получить по губам», но исключительно по собственной вине. Вы будете слишком резки в словах, обидите другого человека, что и повлечет за собой неприятный итог. Чтобы избежать этого, обдумывайте то, что говорите, будьте тактичны с окружающими.
Важно обращать внимание, в какое время дня чешутся губы у мужчин:
- Утром ― вас ждет приятное и вкусное угощение в виде сладкого десерта, шоколада, ароматного пирога.
- Днем ― вам пора пообщаться с близкими людьми. Речь может идти о детях, родителях, жене, сестре, другом члене семьи.
- Вечером ― если вы не сможете быть сдержанным в общении, вас ждет выяснение отношений. Старайтесь не говорить лишнего, не провоцировать конфликты и споры. Способность вовремя промолчать позволит вам избежать неприятного разговора.
Если губы чешутся у юного парня, подростка, значит, его ждет встреча со старыми друзьями. Это могут быть друзья детства, знакомые, с которыми разошлись пути и все никак не получалось встретиться.
Если у мужчины зачесались одновременно обе губы, значит, в скором времени он встретит человека, который станет ему близким другом. Эта дружба продержится долгие годы и принесет массу приятных эмоций.
Почему чешется губа у женщины
Если чешутся губы у женщин, то стоит обратить внимание на детали. От них зависит положительная или отрицательная трактовка приметы:
- Зудящие губы могут указывать на страстные поцелуи.
- Возможно, вас захотят угостить чем-то сладким и вкусным, пригласят выпить чай с тортом или изысканным десертом.
- Как и в случае с мужчинами, сильный зуд обеих губ может говорить о том, что дама не следит за своими высказываниями. Она может поплатиться за это, «получив по губам» как в прямом, так и в переносном значении. Если вы будете обижать окружающих, вас поставят на место.
К чему чешется только верхняя губа у женщины
Существует несколько версий, к чему чешется верхняя губа у представительниц прекрасного пола:
- Если чешется только верхняя губа, в скором времени вас ждет приятное романтическое свидание.
- Близкие родственники или друзья преподнесут вам приятный и неожиданный подарок.
- Если в скором времени планируется свадьба, значит, медовый месяц будет запоминающимся и радостным.
Также есть и негативное толкование: зудящая верхняя губа может указывать на неблагодарность человека, которому вы оказали помощь. Не стоит ожидать добра в ответ.
Если же чешется область чуть выше верхней губы, значит, вы сильно ревнуете своего мужчину к сопернице или же сами в ближайшее время окунетесь с головой в любовное приключение.
Если зачесалась нижняя губа: трактовка
Зуд нижней губы может указывать на неизбежный конфликт с партнером или на ошибочный выбор избранника. Если вы недавно увлеклись кем-то, скорее всего, такой союз не принесет вам ничего, кроме слез и разочарований. Не зацикливайтесь на легких романах.
Для деловой леди зуд нижней губы может говорить о расторжении заключенной ранее договоренности. Также нижняя губа чешется к ссорам в семье, сплетням и слухам на работе или в кругу друзей. Будьте осторожны и не делитесь секретами с людьми, которые могут вас предать.
Нижняя губа зудит к дружеским поцелуям. Они не несут никакого любовного подтекста.
Если чешется губа у юной девушки: что говорят народные приметы
Есть несколько объяснений, почему чешутся губы у девушки:
- Когда сильно зачесались одновременно обе губы, это может быть настоящим знаком судьбы. Вскоре вы встретите приятного мужчину, который станет вашим поклонником. Избежать этого события не получится (да и нужно ли?)
- Зуд в уголках рта указывает на новости: в правом углу ― на приятные, радостные известия, в левом ― на дурную весть, которая принесет разочарование.
- Если у девушки чешутся губы в центре, возможно, вас ждут печальные события в отношениях, которые могут привести к одиночеству.
- Зуд в нижней части рта говорит о том, что вы встретитесь со старыми друзьями или родственниками. Кто-то из них поцелует вас в щеку.
Толкования приметы по дням недели
Народные приметы могут отличаться в зависимости от того, в какой день недели у вас зачесались губы:
- Понедельник ― ждите приятный сюрприз, скорее всего, в виде лакомства.
- Вторник ― вас ожидает серьезный разговор с начальником, который может принести долгожданное повышение, если вы правильно себя поведете.
- Среда ― общение с коллегами и друзьями будет конфликтным, неприятным для обеих сторон (нужно воздерживаться от грубых и обидных высказываний).
- Четверг ― вы встретитесь со старым другом или подругой.
- Пятница ― состоится неприятный разговор со второй половинкой, но серьезного разногласия можно избежать.
- Суббота ― получите приятную весть о скорой поездке, отдыхе или отпуске.
- Воскресенье ― готовьтесь к возможной ссоре с близкими.
Если губы зудят у молодоженов
Существуют отдельные свадебные приметы. Если у невесты наутро после свадьбы сильно чешутся губы, значит, она сделала верный выбор. Ее брак будет крепкий, вся жизнь будет похожа на медовый месяц.
Негативное значение у приметы, если у молодой жены вместе с губой чешется и кончик носа, это значит, что муж будет выпивать, а ей придется всю жизнь бороться с его зависимостью.
Одновременный зуд губы и подбородка указывает на непродолжительный брак. А вот зуд в области рта, ближе к щекам, ― это добрая примета. Значит, невеста не прогадала с выбором мужа, ее жизнь будет полна приятных моментов.