Чешется губа: что вас ждет согласно народным приметам

Если губы зудят, причины такого состояния могут быть самые разные.

Но в первую очередь в голову приходят разнообразные народные приметы, позволяющие предсказать ближайшие события. Наши предки верили, что по этим приметам можно не только предугадать, что произойдет с вами или с близкими людьми, но и предотвратить негативные события.

Чешется губа у мужчины

Зуд в области рта может говорить о том, что в ближайшее время вам придется «получить по губам», но исключительно по собственной вине. Вы будете слишком резки в словах, обидите другого человека, что и повлечет за собой неприятный итог. Чтобы избежать этого, обдумывайте то, что говорите, будьте тактичны с окружающими.

Важно обращать внимание, в какое время дня чешутся губы у мужчин:

Утром ― вас ждет приятное и вкусное угощение в виде сладкого десерта, шоколада, ароматного пирога.

Днем ― вам пора пообщаться с близкими людьми. Речь может идти о детях, родителях, жене, сестре, другом члене семьи.

Вечером ― если вы не сможете быть сдержанным в общении, вас ждет выяснение отношений. Старайтесь не говорить лишнего, не провоцировать конфликты и споры. Способность вовремя промолчать позволит вам избежать неприятного разговора.

Если губы чешутся у юного парня, подростка, значит, его ждет встреча со старыми друзьями. Это могут быть друзья детства, знакомые, с которыми разошлись пути и все никак не получалось встретиться.

Если у мужчины зачесались одновременно обе губы, значит, в скором времени он встретит человека, который станет ему близким другом. Эта дружба продержится долгие годы и принесет массу приятных эмоций.

Почему чешется губа у женщины

Если чешутся губы у женщин, то стоит обратить внимание на детали. От них зависит положительная или отрицательная трактовка приметы:

Зудящие губы могут указывать на страстные поцелуи.

Возможно, вас захотят угостить чем-то сладким и вкусным, пригласят выпить чай с тортом или изысканным десертом.

Как и в случае с мужчинами, сильный зуд обеих губ может говорить о том, что дама не следит за своими высказываниями. Она может поплатиться за это, «получив по губам» как в прямом, так и в переносном значении. Если вы будете обижать окружающих, вас поставят на место.

К чему чешется только верхняя губа у женщины

Существует несколько версий, к чему чешется верхняя губа у представительниц прекрасного пола:

Если чешется только верхняя губа, в скором времени вас ждет приятное романтическое свидание.

Близкие родственники или друзья преподнесут вам приятный и неожиданный подарок.

Если в скором времени планируется свадьба, значит, медовый месяц будет запоминающимся и радостным.

Также есть и негативное толкование: зудящая верхняя губа может указывать на неблагодарность человека, которому вы оказали помощь. Не стоит ожидать добра в ответ.

Если же чешется область чуть выше верхней губы, значит, вы сильно ревнуете своего мужчину к сопернице или же сами в ближайшее время окунетесь с головой в любовное приключение.

Если зачесалась нижняя губа: трактовка

Зуд нижней губы может указывать на неизбежный конфликт с партнером или на ошибочный выбор избранника. Если вы недавно увлеклись кем-то, скорее всего, такой союз не принесет вам ничего, кроме слез и разочарований. Не зацикливайтесь на легких романах.

Для деловой леди зуд нижней губы может говорить о расторжении заключенной ранее договоренности. Также нижняя губа чешется к ссорам в семье, сплетням и слухам на работе или в кругу друзей. Будьте осторожны и не делитесь секретами с людьми, которые могут вас предать.

Нижняя губа зудит к дружеским поцелуям. Они не несут никакого любовного подтекста.

Если чешется губа у юной девушки: что говорят народные приметы

Есть несколько объяснений, почему чешутся губы у девушки:

Когда сильно зачесались одновременно обе губы, это может быть настоящим знаком судьбы. Вскоре вы встретите приятного мужчину, который станет вашим поклонником. Избежать этого события не получится (да и нужно ли?)

Зуд в уголках рта указывает на новости: в правом углу ― на приятные, радостные известия, в левом ― на дурную весть, которая принесет разочарование.

Если у девушки чешутся губы в центре, возможно, вас ждут печальные события в отношениях, которые могут привести к одиночеству.

Зуд в нижней части рта говорит о том, что вы встретитесь со старыми друзьями или родственниками. Кто-то из них поцелует вас в щеку.

Толкования приметы по дням недели

Народные приметы могут отличаться в зависимости от того, в какой день недели у вас зачесались губы:

Понедельник ― ждите приятный сюрприз, скорее всего, в виде лакомства.

Вторник ― вас ожидает серьезный разговор с начальником, который может принести долгожданное повышение, если вы правильно себя поведете.

Среда ― общение с коллегами и друзьями будет конфликтным, неприятным для обеих сторон (нужно воздерживаться от грубых и обидных высказываний).

Четверг ― вы встретитесь со старым другом или подругой.

Пятница ― состоится неприятный разговор со второй половинкой, но серьезного разногласия можно избежать.

Суббота ― получите приятную весть о скорой поездке, отдыхе или отпуске.

Воскресенье ― готовьтесь к возможной ссоре с близкими.

Если губы зудят у молодоженов

Существуют отдельные свадебные приметы. Если у невесты наутро после свадьбы сильно чешутся губы, значит, она сделала верный выбор. Ее брак будет крепкий, вся жизнь будет похожа на медовый месяц.

Негативное значение у приметы, если у молодой жены вместе с губой чешется и кончик носа, это значит, что муж будет выпивать, а ей придется всю жизнь бороться с его зависимостью.

Одновременный зуд губы и подбородка указывает на непродолжительный брак. А вот зуд в области рта, ближе к щекам, ― это добрая примета. Значит, невеста не прогадала с выбором мужа, ее жизнь будет полна приятных моментов.