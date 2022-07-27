К чему чешется правая ладонь — что означает примета

Несмотря на то, что мы живем в цифровом веке, приметы плотно входят в жизнь большинства из нас и передаются из поколения в поколение.

Желание людей защититься от неведомых сил привело к появлению поверий, например: к чему чешется правая ладонь.

В народе молвят: чешется правая ладонь — к неожиданной встрече, сопряженной с крепкими рукопожатиями.

Альтернативный вариант толкования — к неожиданным финансам.

В эзотерическом смысле зуд правой ладони означает переизбыток отрицательной энергии. Возможно, кто-то раздражает, доводит до белого каления. Как правило, это происходит у замкнутых, сдерживающих эмоции людей, накопивших в себе обиды.

Дополнительные значения: к распрям на работе, карьерному росту, материальному благополучию, приезду знакомых, прибыльной сделке.

К чему чешется ладонь правой руки у мужчин и женщин

Значение зуда правой ладони у мужчин и женщин разнится между собой по описанию.

У девушки на выданье правая ладонь чешется к знакомству с молодым человеком. Поэтому нужно больше посещать многолюдные мероприятия, где неожиданная встреча не заставит себя ждать.

Зуд правой ладони у женщины указывает на получение подарка, романтическое свидание. Второе толкование — кардинальные перемены в жизни.

Холостому парню поверье сулит скорый брак или новое непродолжительное знакомство с девушкой.

Для мужчин примета означает в скором времени принятие важных решений, как на работе, так и в семье. Другое объяснение — получение наследства или нового источника обогащения.

Местоположение зуда

Поверхность ладони чешется к неприятному разговору. Постарайтесь определить, с кем будет беседа, продумайте аргументы заранее.

Беспокойство в центре ладони — ко встрече со старинными приятелями или отъезду любимого человека.

Чешется ребро ладони и запястье — будьте осторожны, откажитесь получать подарки сегодня. Вероятно, даритель пришел с недобрыми намерениями.

Тыльная сторона правой руки зудит к знакомству, с последующими романтическими отношениями. Альтернативное толкование — к обману или общению с мошенником, предлагающему сомнительную сделку.

Зуд на фалангах — к денежным потерям или финансовому займу человеку, которому нельзя отказывать в этом.

Также наблюдайте за чесоткой пальцев: мизинец — к хорошим новостям, безымянный — к избавлению от общения с неприятным человеком, средний палец — к прибыли, указательный — к успеху на работе или учебе, большой палец — к удаче в начинаниях.

Накануне чего чешется правая ладонь: толкование по дням недели

Чтобы точнее определить, к чему чешется правая ладонь, учитываются дни недели возникновения почесывания.

В начале недели зуд правой ладони обозначает денежные поступления, не связанные с работой, которые лучше быстро потратить для улучшения финансовой циркуляции.

Зуд во вторник обещает встречу с другом, с которым давно не виделись. Возможны финансовые поступления на работе: премия или материальное поощрение.

Чесотка правой руки в среду предвещает романтические события. Людям, находящимся в поиске второй половины, примета сулит ее скорое обретение. Для тех, кто состоит в отношениях, почесывания ладони предвещают подарки от возлюбленных или помолвку. А вот женатым стоит воздержаться от интрижек на стороне.

В четверг зуд предрекает встречу с близкими людьми, восстановление утерянных связей. Контролируйте эмоции, чтобы избежать ненужных конфликтов.

Почесывания правой ладони в пятницу сигнализируют о приближении финансовых затруднений, возврате долгов или займе денег. Также в этот день может быть повышение на работе. Будьте внимательны, избегайте ошибок.

В субботу чесотка правой руки предупреждает о том, что не нужно что-то планировать или начинать новое дело. Холостым лучше заняться внешностью, сегодня возможно приглашение на свидание.

Зуд правой руки в выходной день обещает позитивные события: знакомства, которые перерастут в брак, обретение мецената для бизнеса, получение ценного подарка.

Пояснения о зуде по времени суток

Также внимание уделяют времени появления зуда правой руки.

В утренние часы почесывания правой ладони оповещают о неожиданной встрече или срочной незапланированной поездке.

Возможно получение ответов на давно волнующие вопросы.

Полуденная чесотка правой ладони говорит об изменении состояния здоровья, но толкуется двояко: больного ждет выздоровление, а здоровому человеку нужно поберечься. Возможно вечернее недомогание, а также велик риск травм.

Днем зуд предупреждает о вероятности конфликтов с коллегами или близкими. По возможности лучше в этот день побыть наедине с собой.

Вечерний зуд правой ладони говорит о потребности принятия важных решений. На завтра предполагаются покупки или повышение на работе.

Правая рука зудит ночью — ожидайте неприятностей со здоровьем или плохих новостей. Второй вариант — грядет значимое событие.

Действие приметы по положению Луны

Наши предки придавали значение тому, при какой фазе Луны чесалась правая длань.

В новолуние зуд правой ладони означает благие известия. Бездетные пары ожидает долгожданное зачатие.

Чесотка левой руки на молодой месяц предвещает благие события. Незамужним девушкам предвестие сулит начало отношений или скорое бракосочетание. Зрелым людям обещает материальное улучшение, творческим личностям — приток вдохновения.

Почесывания правой ладони во второй четверти лунной фазы призывают к осторожности в финансовых делах. Ограничьте траты и не делайте спонтанных покупок.

В полнолуние примета прочит материальные поступления, продвижение по служебной лестнице, полезные инвестиции и приобретение серьезной информации.

Зуд в третьей четверти лунной фазы несет двойной смысл: неожиданную прибыль или семейные распри на ровном месте.

В последней четверти луны чесотка левой ладони настораживает. Поступят рисковые предложения заработка «легких денег», как следствие, можно стать жертвой аферистов.

Наращивание мощности приметы

Для нового знакомства нарастить силу приметы можно так: почесать правую ладонь об левую, три раза поцеловать, сомкнуть в кулак и засунуть в карман. Ослабить примету можно вымыв руки и дать обсохнуть самим по себе.

Чтобы усилить действие приметы в материальном плане, чешите руку о дерево или вещи алых тонов. Другой способ — зажать в кулаке банкноты или ювелирное изделие и подержать в руке.

Можно быстрее получить прибыль, если расплачиваться левой рукой в магазине, а сдачу забирать зудящей правой.

Для долгожданного зачатия женщине нужно подержать в чешущейся руке предмет красного цвета.

Верить в приметы или нет

Отражение поведения и традиций наших предков воплотилось во многом, в том числе и в приметах. Люди разделяют мнение на «за» и «против» по поводу вопроса веры в предания. Так зачем нужны приметы, так ли бесполезны и почему им посвящено столько литературных исследований?

Потому что это пласт нашей культуры и наследия. Приметы нашли место в нынешнем обществе. Истоки происхождения преданий с многовековой основой будут почитаться и не изгладятся из нашей жизни.