К чему чешется правый глаз

Периодически у каждого из нас чешутся глаза. Кто-то не обращает на это никакого внимания, но многие находят в этом некое сакраментальное значение.

Суеверия народов мира, включая славян, объясняют, что зуд в правом глазу предвещает хорошие события в ближайшем будущем. Так как же истолковать эту примету?

Причины зуда правого глаза: толкование

К чему может чесаться правый глаз? В древности правая сторона воспринималась как правильная, а левая — наоборот. В большинстве случаев зуд в правом глазу трактуется как положительное явление. В основном объяснения такие:

свидание с милым;

успех в новых начинаниях;

благоприятный исход дела;

неожиданный подарок.

Грядущие события связывают с тем, когда зачесался правый глаз: в раннем часу — положительный знак, означающий в скором времени решение проблем, казавшихся неразрешимыми.

Днем — примета говорит о том, что пришла пора достигнуть поставленной цели. Самоотдача и кропотливый труд будут вознаграждены по достоинству.

Зуд в правом глазу в вечернее время предвещает хлопоты, связанные с заботой о здоровье. Следует поберечь нервную систему, постараться быть менее восприимчивыми к негативным факторам.

Щекотка правого глаза ночью понималась как начало нового благоприятного жизненного этапа.

Правый глаз чешется в понедельник, вторник и т. д.

В понедельник зуд в правом глазу предвещает благоприятные события, примирение после ссоры. Обиды останутся позади, главное — сохранить мир с окружающими людьми.

Во вторник зуд предрекает размолвку и негативное настроение. Не следует начинать дела и горячиться из-за мелочей. В некоторых версиях зуд в правом глазу в этот день прочит освобождение от болезни, улучшение состояния здоровья.

Зудится правый глаз в среду — к поездке, командировке за пределы страны. Не отказывайтесь от путешествия, чтобы не упустить шанс.

В четверг дискомфорт в правом глазу означает скорое веселье: пирушку с друзьями, вечеринку. Приподнятое настроение будет сопровождать весь день.

В пятницу зуд правого глаза сулит обретение давно утерянного предмета, неожиданную прибыль. Еще одна версия приметы предполагает в этот день семейное торжество.

Беспокоит правый глаз в субботу? Ожидайте романтическое свидание с благоприятными последствиями. Женатым людям примета обещает досуг в кругу семьи.

В выходной день неприятные ощущения в правом глазу предрекают перемены в личной жизни. Длительные отношения перерастут в брак.

К чему чешется правый глаз у девушек и женщин

Для представительниц прекрасного пола и мужчин данная примета трактуется по-разному.

У незамужней девушки зуд правого глаза вечером означает исполнение заветного желания в ближайшее время или знакомство с достойным мужчиной, который станет ее супругом. Зуд правого глаза у девушки в утренние часы может означать непредвиденные финансовые траты.

Чешется правый глаз у женщины — к стабильному материальному положению и хорошему здоровью. Дамам в положении примета сулит легкое разрешение от бремени.

Чешется правый глаз у мужчины

Для парня дискомфортные ощущения в правом глазу предвещают положительные перемены в жизни, материальное благополучие и возможность поучаствовать в доходном бизнесе.

Беспокойство в правом глазу у мужчины предвещает блестящий исход дела. Карьерный рост и финансовые успехи будут на высоте.

Толкование мест почесывания правого глаза

В древности важным фактором считалось место раздражения правого глаза. Рандеву с тайным обожателем предрекает неудобство в уголке правого глаза. Ожидают любовные признания. Свербит верхнее веко — возможно романтическое свидание или деловое совещание с подписанием важных бумаг. Зуд нижнего века предвещает материальные трудности или приобретение дорогих вещей.

Древние толкования почесываний правого глаза

Аристотель был уверен, что правый глаз чешется у примерных семьянинов, почитающих своих жен. В Древней Греции зуд правого глаза у женщин ассоциировался с неряшливыми домохозяйками и никудышными матерями.

В христианской религии описывается, что Ангел-Хранитель на правом положительном плече, а Демон-Искуситель — на отрицательном левом.

Мудрецы Востока приписывают зуд правого глаза знаку сновидения, грядущему наяву. В другой интерпретации это предзнаменовало обильный урожай в текущем году.

На Руси правая область тела считалась мужской. Это означало правильность действий, произведенных правой стороны, соответственно, и щекоткой глаза.

На Западе это означает материальное благополучие и карьерный рост. Также предполагается, что правый глаз беспокоит нерешительных и застенчивых людей.

Как очиститься от негативного влияния

Испокон веков людские предрассудки позволяли приметам влиять на грядущие события. Настройке на положительный лад способствуют определенные ритуалы, которые помогут избежать негативных последствий.

Верующие люди трижды осеняют себя крестным знамением, омываются святой водой, читают молитвы или идут в церковь.

В домашних условиях можно провести следующий очистительный обряд: включить проточную воду, досчитать до десяти, вымыть руки и протирать подушечками пальцев глаза по направлению к носу, пока зуд не пройдет.

Помните, что приметы — это людские предубеждения. Не стоит связывать происходящие события с их толкованием. Уверенный в себе человек заряжает позитивом окружающих и «отзеркаливает» от себя негатив. Явления, связанные с зудом правого глаза, в своем большинстве предвещают благополучие. Верьте в это, думайте о хорошем, несите внутри себя свет — и плохие приметы обойдут вас стороной.