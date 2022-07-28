К чему чешется левая ладонь и что означает примета

Люди часто задаются вопросом, к чему чешется ладонь левой руки. Распространенный вариант — получение финансов, прибыли.

В народе говорят: левая ладонь чешется к деньгам. Это означает разрешение финансовых вопросов, материальные поступления и даже находку, кошелька с деньгами, например. Предание касается неожиданных улучшений благосостояния. Чтобы понять примету, нужен детальный разбор.

К чему чешется ладонь левой руки у мужчин и женщин

Толкование приметы для мужчин и женщин различается. Возможно, из-за древнейших понятий социальных различий: мужчина — охотник, а женщина ведет домашнее хозяйство.

Зуд левой ладони у мужчин означает выгодную сделку, новую должность, прибавление зарплаты.

Подобная примета для женщин обозначает получение дорогого подарка от любимого. Второй вариант: приобретение вещи, о которой давно мечтала.

У незамужних девушек левая ладонь чешется перед судьбоносной встречей, которая обернется замужеством. Барышням, находящимся в отношениях, примета сулит временное расставание.

Зуд не прекращается несколько дней

Ладонь левой руки чешется долгое время — это хороший знак, предвещающий прибыль: возврат долгов, выплату задержанной зарплаты. Резко усилившийся зуд правой ладони предупреждает о внезапных переменах планов, спонтанной поездке по финансовым делам.

Продолжительная чесотка руки ближе к пальцам сигнализирует о приближении препятствий, на преодоление которых будет затрачено много сил. Терпеливые и стойкие будут вознаграждены по достоинству.

Местоположение зуда

Немаловажный фактор — локализация зуда.

зудится поверхность ладони полностью — к образованию неожиданного денежного источника: лотерея, наследство, нахождение банкнот на дороге;

зуд на линии жизни предостерегает от получения неожиданных подарков без повода, сулящих неприятности либо ссору с дарителем;

чесотка ладошки ближе к запястью оповещает о скором ограничении моральной или физической свободы. Найдутся причины, по которым придется находиться на одном месте (например, болезнь). Потребуется эмоциональная разгрузка;

почесывания между пальцев левой руки оповещают о наступлении неприятностей или нехороших новостях. Избегайте разногласий, проявляйте сдержанность.

ребро ладони чешется перед походом за покупками.

почесывание тыльной стороны кисти предупреждает о том, что нужно заняться здоровьем.

Также важна локализация зуда в пальцах.

Мизинец чешется к приятным новостям. Безымянный палец — к вознаграждению. Средний зудит перед поступлением крупной денежной суммы. Указательный — к выгодной сделке. Большой — к подарку.

В преддверии чего чешется левая ладонь: толкование по дням недели

Чесотка левой ладони в понедельник означает «легкую прибыль», потратить которую желательно непринужденно, не вкладываясь в серьезное дело. Отдых с друзьями, увеселительные мероприятия будут кстати.

С точки зрения эзотерики, вторник считается днем долговых обязательств. Отданные деньги следует потратить на семейные нужды, сделать подарок близким людям.

Зуд правой ладони в среду означает неожиданные материальные поступления, которые желательно потратить на благотворительность, так как трата этой прибыли на собственные нужды не принесет удовлетворения.

В четверг чесотка левой ладони предупреждает о финансовых разногласиях. Трудовому коллективу не понравится то, что только вам вручили премию. Дома возможны разногласия по поводу расхода семейного бюджета.

Зуд в пятницу у женщины — знак того, что она вправе потратить неучтенные средства на собственные нужды. Мужчине поступит крупная сумма денег, использовать которые нужно с умом.

В субботу рука чешется перед поступлением средств от собственных трудов, например повысят зарплату, будет продвижение в карьере, прибыльные проекты.

В воскресенье зуд предвещает преподнесение ценных презентов или удачу в лотереи.

Пояснения о зуде по времени суток

Утром рука чешется к хорошим новостям. Усиление зуда означает, что дальнейшие события будут в вашу пользу.

Дневная чесотка предвещает приход друзей или визит к гостям.

Почесывания в вечернее время сигнализируют о несогласиях с родственниками или коллегами. Будьте осмотрительней, чтобы избежать передряг.

Форсирование приметы

Как гласит предвестие, причины, по которым происходит зуд ладони, являются положительными. Но могут возникнуть и отрицательные значения, избежать которые возможно при помощи определенных действий.

положите левую кисть руки на деревянную поверхность (стул, стол, дверной косяк). Мысленно вообразите, что держите банкноту в этой руке и представьте, на что тратите, наслаждаясь приятными эмоциями. Таким образом, осуществится посыл в космос, который поможет исполнить желание и защитит от негативных последствий приметы;

зудящую ладонь нужно сильно почесать, три раза приложить к губам, приложить внутренней стороной к груди, ближе к сердцу и тихо прошептать: «К денежкам. Да будет так»;

можно несколько секунд подержать в зудящей ладони купюры, а после положить в кошелек или карман;

чтобы не тратиться понапрасну, нужно в момент почесывания прикоснуться ладонью к предмету в алых тонах, так как красный — цвет богатства.

Правила почесывания левой ладони

Для положительного и точного эффекта нужно почесывать ладонь по направлению к себе. Чесать нужно о вещи, которые желаете получить. Нельзя почесывать руку о пустой кошелек, чтобы не привлечь потерю средств.

В заключение хотелось бы сказать, что намного интересней приписывать зуд левой ладони к скорым финансовым поступлениям. Любопытно, но тем, кто убежден в силе приметы, она помогает.

Главное, что примета несет позитивный посыл и веру в финансовое благополучие. Соответственно, остается только способствовать реализации ее свойств: трудиться, заниматься любимым делом, мыслить позитивно — и примета будет всегда работать в положительном ключе.