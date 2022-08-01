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Что к чему чешется у девушки: толкование народных примет на разные части тела

1 августа 2022ЧесалкаМарианна Басс

Порой зуд, внезапно появившийся на теле, на самом деле значит намного больше, чем просто желание почесать место его локации.

Что к чему чешется у девушки: толкование народных примет на разные части тела
Фото: sunhome.ru

Как отличить обычное зудение от знака судьбы? Что может означать такая примета?

Толкования могут быть самыми разными. Во многом они зависят от времени суток и дня недели, но еще больше ― от той части тела, которая зачесалась у девушки.

Зуд в области лица и головы

С одной стороны, лицо у девушки может зудеть из-за косметических средств. Но если вы все проверили и не нашли возможных причин чесотки, пора обратиться к толкованию народных примет. Нужно обратить внимание на то, какая именно часть лица или головы у вас чешется:

  1. Глаза. Появление такого дискомфорта указывает, что в скором времени в вашей жизни произойдет важное событие. Его характер зависит от того, какой глаз чешется: левый говорит о печальном известии, правый ― ждите приятных событий.
  2. Брови. Такая примета сулит скорую и важную встречу. Если зачесалась левая бровь, встреча будет с женщиной или ребенком, правая ― с мужчиной. А если чешутся обе брови, ждите знакомства со злым человеком или неприятного разговора.
  3. Кончик носа. Если у девушки чешется нос, это свидетельствует о том, что ее ждут неприятности с алкоголем. Лучше на некоторое время отказаться от спиртных напитков.
  4. Переносица. Это очень опасная примета. Согласно трактовке, переносица зудит к скорой смерти. При этом важно не трогать и не чесать нос, чтобы не навлечь на себя беду.
  5. Лоб. Вы проявляете излишнее упрямство. В ближайшее время вам придется отложить его и просить у кого-то помощи или признать чужие заслуги.
  6. Губы. Зуд в области верхней губы предвещает поцелуи. Ожидайте отношений, которые будут долгими и страстными. А если нижняя губа чешется у девушки, то в ближайшее время можно столкнуться с конфликтами, но вне дома. Семью такие ссоры не затронут.
  7. Подбородок. Вам предстоит принять важное решение. Будьте внимательны и доверяйте своей интуиции. Такой знак судьбы предупреждает, что вам нужно прислушаться к себе, чтобы не совершить ошибку.
  8. Щеки. Зачесавшаяся правая или левая щека может быть признаком прихода гостей. А если щеки горят, это говорит о том, что кто-то распускает о вас слухи.
  9. Уши. Если чешется правое ухо, это хороший знак: можно вскоре получить отличную новость или предложение. А когда чешется левое ухо, нужно быть готовым к появлению разных неприятностей.

Если уши не просто чешутся, а еще и горят, скорее всего, вы столкнетесь с пересудами и сплетнями. Кто-то обсуждает вас за спиной. Но в случае с правым ухом такие сплетни необязательно носят негативный характер. А вот если зачесалось с левой стороны, то против вас явно плетут интриги.

Если у вас чешется голова, вам пора проанализировать свое поведение. Затылок может чесаться в том случае, если вы принимаете необдуманные решения, которые в дальнейшем будущем могут иметь негативные последствия. Лучше еще раз проанализировать все происходящее, не совершать незапланированные покупки и избегать авантюр, особенно касающихся финансовых вложений.

К чему зудят разные части тела

Чесаться могут разные части тела. Трактовка приметы изменяется не только от того, где появился зуд ― она также зависит от того, с какой стороны вы заметили дискомфортные ощущения. Подробнее о каждой части тела:

  1. Ноги. Зуд правой ноги ― предвестник положительных хлопот и разговоров, а левой ― споров и конфликтов. Если у вас чешутся ступни, это к путешествию или дальним поездкам. В этом случае действует тот же принцип: если зудит с правой стороны, путешествие будет удачным, с левой ― ждите неприятностей или разочарования.
  2. Руки. Если чешется над правым локтем, ваше материальное положение улучшится. А если локализация зуда на левой руке, в ближайшем будущем вас ждут серьезные расходы или потеря денег.
  3. Подмышки. Зудение данной области означает, что у вас может ухудшиться здоровье. Левая подмышка чешется преимущественно при заболеваниях сердца.
  4. Спина. Говорят, что если чешется спина, значит, вы как будто несете на ней другого человека. У девушки толкование может свидетельствовать о том, что муж ее не уважает и не считается с ее мнением.
  5. Живот. Зудение в верхней части живота может предвещать смену погоды, в нижней части ― любовные приключения. А те девушки, которые долго мечтают завести ребенка, могут определить наступление беременности по такому признаку.
  6. Грудь. В этот день вы будете испытывать грусть и тоску. Лучше отказаться от важных дел: из-за вашего поникшего настроения они могут не получиться.
  7. Плечи. Если зудит правое плечо, это может быть сигналом того, что в скором времени вам придется просить чьей-то помощи. В случае с левым плечом ситуация повторяется с точностью, но наоборот: помогать кому-то будете вы.
  8. Если чешутся оба плеча, значит, скоро на них увеличится нагрузка. У вас будут дополнительные хлопоты.

Другие возможные толкования

Также есть ряд особых частей тела, которые не относятся к лицу или туловищу. Но их зудение тоже может многое означать:

  1. Язык. Такой дискомфорт указывает на разговоры в ближайшее время. Причем чем дальше от кончика зудит язык, тем сложнее вам будет высказать или доказать свою точку зрения. Если зачесался корень языка, беседа будет долгой и неприятной.
  2. Десны и нёбо. Трактовка такого зуда говорит о том, что у вас появились враги. Кто-то обсуждает вас и плетет интриги, а в ближайшее время вам могут попытаться навредить.

Если чешется шрам

В народных поверьях шрамы считаются символом прошлого жизненного опыта. Они напоминают нам о поступках и решениях, которые мы совершали. В этом случае толкования примет зависят от того, о чем вы переживаете в данный момент. Скорее всего, в вашей жизни были какие-то события, за которые вы себя вините. Попробуйте сопоставить их с тем, что происходит сейчас.

Чтобы отличить настоящие знаки судьбы от дерматологических заболеваний, нужно понять их природу. Если у вас хронический зуд, это повод обратиться к врачу. А вот в том случае, когда дискомфорт возникает локально и не имеет никаких явных причин, а затем проходит так же быстро, как и начался, будьте уверены, это предзнаменование. Тщательно прислушивайтесь к себе, чтобы определить его природу.

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