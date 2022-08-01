Что к чему чешется у девушки: толкование народных примет на разные части тела

Порой зуд, внезапно появившийся на теле, на самом деле значит намного больше, чем просто желание почесать место его локации.

Как отличить обычное зудение от знака судьбы? Что может означать такая примета?

Толкования могут быть самыми разными. Во многом они зависят от времени суток и дня недели, но еще больше ― от той части тела, которая зачесалась у девушки.

Зуд в области лица и головы

С одной стороны, лицо у девушки может зудеть из-за косметических средств. Но если вы все проверили и не нашли возможных причин чесотки, пора обратиться к толкованию народных примет. Нужно обратить внимание на то, какая именно часть лица или головы у вас чешется:

Глаза. Появление такого дискомфорта указывает, что в скором времени в вашей жизни произойдет важное событие. Его характер зависит от того, какой глаз чешется: левый говорит о печальном известии, правый ― ждите приятных событий. Брови. Такая примета сулит скорую и важную встречу. Если зачесалась левая бровь, встреча будет с женщиной или ребенком, правая ― с мужчиной. А если чешутся обе брови, ждите знакомства со злым человеком или неприятного разговора. Кончик носа. Если у девушки чешется нос, это свидетельствует о том, что ее ждут неприятности с алкоголем. Лучше на некоторое время отказаться от спиртных напитков. Переносица. Это очень опасная примета. Согласно трактовке, переносица зудит к скорой смерти. При этом важно не трогать и не чесать нос, чтобы не навлечь на себя беду. Лоб. Вы проявляете излишнее упрямство. В ближайшее время вам придется отложить его и просить у кого-то помощи или признать чужие заслуги. Губы. Зуд в области верхней губы предвещает поцелуи. Ожидайте отношений, которые будут долгими и страстными. А если нижняя губа чешется у девушки, то в ближайшее время можно столкнуться с конфликтами, но вне дома. Семью такие ссоры не затронут. Подбородок. Вам предстоит принять важное решение. Будьте внимательны и доверяйте своей интуиции. Такой знак судьбы предупреждает, что вам нужно прислушаться к себе, чтобы не совершить ошибку. Щеки. Зачесавшаяся правая или левая щека может быть признаком прихода гостей. А если щеки горят, это говорит о том, что кто-то распускает о вас слухи. Уши. Если чешется правое ухо, это хороший знак: можно вскоре получить отличную новость или предложение. А когда чешется левое ухо, нужно быть готовым к появлению разных неприятностей.

Если уши не просто чешутся, а еще и горят, скорее всего, вы столкнетесь с пересудами и сплетнями. Кто-то обсуждает вас за спиной. Но в случае с правым ухом такие сплетни необязательно носят негативный характер. А вот если зачесалось с левой стороны, то против вас явно плетут интриги.

Если у вас чешется голова, вам пора проанализировать свое поведение. Затылок может чесаться в том случае, если вы принимаете необдуманные решения, которые в дальнейшем будущем могут иметь негативные последствия. Лучше еще раз проанализировать все происходящее, не совершать незапланированные покупки и избегать авантюр, особенно касающихся финансовых вложений.

К чему зудят разные части тела

Чесаться могут разные части тела. Трактовка приметы изменяется не только от того, где появился зуд ― она также зависит от того, с какой стороны вы заметили дискомфортные ощущения. Подробнее о каждой части тела:

Ноги. Зуд правой ноги ― предвестник положительных хлопот и разговоров, а левой ― споров и конфликтов. Если у вас чешутся ступни, это к путешествию или дальним поездкам. В этом случае действует тот же принцип: если зудит с правой стороны, путешествие будет удачным, с левой ― ждите неприятностей или разочарования. Руки. Если чешется над правым локтем, ваше материальное положение улучшится. А если локализация зуда на левой руке, в ближайшем будущем вас ждут серьезные расходы или потеря денег. Подмышки. Зудение данной области означает, что у вас может ухудшиться здоровье. Левая подмышка чешется преимущественно при заболеваниях сердца. Спина. Говорят, что если чешется спина, значит, вы как будто несете на ней другого человека. У девушки толкование может свидетельствовать о том, что муж ее не уважает и не считается с ее мнением. Живот. Зудение в верхней части живота может предвещать смену погоды, в нижней части ― любовные приключения. А те девушки, которые долго мечтают завести ребенка, могут определить наступление беременности по такому признаку. Грудь. В этот день вы будете испытывать грусть и тоску. Лучше отказаться от важных дел: из-за вашего поникшего настроения они могут не получиться. Плечи. Если зудит правое плечо, это может быть сигналом того, что в скором времени вам придется просить чьей-то помощи. В случае с левым плечом ситуация повторяется с точностью, но наоборот: помогать кому-то будете вы. Если чешутся оба плеча, значит, скоро на них увеличится нагрузка. У вас будут дополнительные хлопоты.

Другие возможные толкования

Также есть ряд особых частей тела, которые не относятся к лицу или туловищу. Но их зудение тоже может многое означать:

Язык. Такой дискомфорт указывает на разговоры в ближайшее время. Причем чем дальше от кончика зудит язык, тем сложнее вам будет высказать или доказать свою точку зрения. Если зачесался корень языка, беседа будет долгой и неприятной. Десны и нёбо. Трактовка такого зуда говорит о том, что у вас появились враги. Кто-то обсуждает вас и плетет интриги, а в ближайшее время вам могут попытаться навредить.

Если чешется шрам

В народных поверьях шрамы считаются символом прошлого жизненного опыта. Они напоминают нам о поступках и решениях, которые мы совершали. В этом случае толкования примет зависят от того, о чем вы переживаете в данный момент. Скорее всего, в вашей жизни были какие-то события, за которые вы себя вините. Попробуйте сопоставить их с тем, что происходит сейчас.

Чтобы отличить настоящие знаки судьбы от дерматологических заболеваний, нужно понять их природу. Если у вас хронический зуд, это повод обратиться к врачу. А вот в том случае, когда дискомфорт возникает локально и не имеет никаких явных причин, а затем проходит так же быстро, как и начался, будьте уверены, это предзнаменование. Тщательно прислушивайтесь к себе, чтобы определить его природу.