К чему чешется левая ступня: толкование приметы для девушек, женщин и мужчин

Наши предки давно стали замечать связь между происходящими в жизни событиями и проявлениями организма.

Тело как будто предупреждало о предстоящем происшествии, поэтому к нему стали прислушиваться, чтобы подготовиться к радостным и не очень событиям. Узнайте, к чему чешется левая стопа у девушки, у женщины и у мужчины в разные дни недели и разное время суток.

Общее толкование

Согласно общему толкованию, зуд левой стопы редко сулит что-то хорошее. С древних времен существует поверье, что на правом плече у человека сидит ангел, а на левом — демон, и именно он влияет на эту сторону тела. Зуд в стопе говорит о слабой воле человека либо о его усталости. Вселенная как будто намекает, что срочно нужно передохнуть, расслабиться, открыться миру. Иногда примета указывает на предстоящую дальнюю поездку, но человеку нужно быть осторожным, так как в пути его могут ждать неприятности. У семейных людей зуд левой ступни может предвещать скорую весть об измене любимого человека. А вот для спортсменов зачесавшаяся ступня — хороший знак, гарантирующий, что соревнования пройдут успешно и человек займет призовое место.

К чему чешется левая ступня у девушки

Для девушек зуд левой ступни может означать приближающийся роман, который будет протекать бурно и страстно. В скором времени такие отношения приведут к браку и детям. Может случиться так, что зачесавшаяся левая ступня означает встречу с бывшим возлюбленным. Ни к чему серьезному она не располагает, однако оставит много положительных эмоций и воспоминаний.

К чему чешется левая ступня у женщины

Зачесалась левая ступня? Значит, ожидаются пустые хлопоты, которые не принесут должного результата. Они могут быть связаны с любой сферой жизни: семья, работа, здоровье. Иногда зуд левой стопы может указывать на предстоящую беременность, прибавление в семье, например усыновление, или приезд дальнего родственника в гости.

К чему чешется левая ступня у мужчины

Зуд в левой стопе у женатого мужчины говорит о том, что в ближайшее время начнется разлад в семье, который может привести к изменам своей супруге. Прежде чем начать флиртовать с другими женщинами, подумайте, готовы ли вы потерять свою семью, ради мимолетного удовольствия.

Если в семье все в порядке, с женой полная идиллия, обратите внимание на проблемы на рабочем месте. Тут примета может предвещать разногласия с коллегами либо конфликт с начальством. Если предстоит командировка, то по возможности лучше ее отложить, так как поездка точно не принесет успеха.

К чему чешется левая ступня по дням недели

Существует несколько толкований по дням недели, которые существенно отличаются по значению. Толкование приметы зависит от дня календаря, когда начала чесаться левая ступня. Подробнее:

Понедельник — бесполезная дорога, которая не принесет желаемого. В течение всего пути будут преследовать неприятные мысли.

— бесполезная дорога, которая не принесет желаемого. В течение всего пути будут преследовать неприятные мысли. Вторник — встреча с близкими людьми, шумное застолье, веселые разговоры.

— встреча с близкими людьми, шумное застолье, веселые разговоры. Среда — люди будут пытаться вывести вас на конфликт, не поддавайтесь на провокации. Однако если ссора все же случилась, отстаивайте свое мнение и взгляды.

— люди будут пытаться вывести вас на конфликт, не поддавайтесь на провокации. Однако если ссора все же случилась, отстаивайте свое мнение и взгляды. Четверг — приход малознакомых, но важных гостей.

— приход малознакомых, но важных гостей. Пятница — неприятности на личном фронте, завистливые люди могут оговорить вас перед близким человеком.

— неприятности на личном фронте, завистливые люди могут оговорить вас перед близким человеком. Суббота — в этот день зуд в левой стопе может предвещать уютный вечер в кругу семьи. Трактовкой этой приметы также может быть серьезный разговор, который расставит все по своим местам.

— в этот день зуд в левой стопе может предвещать уютный вечер в кругу семьи. Трактовкой этой приметы также может быть серьезный разговор, который расставит все по своим местам. Если ступня начала чесаться в воскресенье, предстоящая неделя принесет много хлопот и эмоциональных потрясений. Стоит быть ближе с родными людьми, только они помогут разобраться с навалившимися делами.

К чему чешутся разные части левой ступни

Стоит обратить внимание на локализацию зуда:

Зуд в пятке указывает на то, что человек отдает всего себя бесперспективному делу. Оно неизбежно закончится полным провалом, а силы и время не вернуть. Также в ближайшее время может навалиться несколько мелких проблем, как своих, так и чужих, которые придется решать в одиночку.

Если ступня чешется в центре, это предвещает денежные потери: ограбление или неудачное инвестирование.

Зуд в центре левой ступни, с внутренней стороны, предупреждает, что будут распущены неприятные слухи и сплетни о человеке. Старайтесь избегать контактов с малознакомыми людьми, иначе подрыва авторитета не избежать.

Зуд пальцев левой стопы может предвещать неожиданное дальнее путешествие в приятной компании.

Если чесаться начинают одновременно пальцы и пятка, то в ближайшее время ждет череда неожиданных событий, однако не известно, положительных или отрицательных.

Зуд в левой стопе и время суток