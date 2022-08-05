К чему чешется правая ступня: значение приметы

Люди испокон веков старались прислушиваться к своему телу и знакам, которые оно подает.

Правая сторона издавна считалась счастливой. Когда чешется правая ступня - это означало некие приятные события. Получение денежной прибыли, приятные встречи, смена места жительства ― для более верного толкования следует обратиться к уточняющим обстоятельствам. Кем является обладатель зудящей конечности ― мужчиной или женщиной?

В какой день недели это происходит? А может быть во сне? Каждое обстоятельство добавляет примете дополнительные смысловые оттенки. Итак, зуд в правой подошве, как правило, предвещает:

крупный выигрыш;

путешествие, влекущее за собой удачные возможности;

благоприятный выход из сложной ситуации.

К чему чешется ступня правой ноги у девушки

Если желание почесать ступню вдруг появилось у юной незамужней особы, ей можно ожидать знакомства с мужчиной в дороге, такая встреча имеет все шансы стать судьбоносной. Часто примета толкуется как знак, что впереди ждет большая удача или замужество. Женщине, уже вступившей в брак, при зуде правой ноги стоит ожидать интересного приключения в компании партнера ― например, совместная дальняя поездка. Зуд ножки у одинокой дамы, помимо неизбежной романтической встречи с интересным человеком, может означать удачное завершение какого-либо важного дела, неожиданное известие издалека, внезапный приезд гостей.

Что ждет мужчину, если чешется правая подошва

Представители сильного пола обычно скептически относятся к приметам, однако чесотка стопы у них также имеет свое толкование, основанное на старинных народных верованиях, и предвещает обычно одно из следующих событий:

улучшение финансовых дел ― фортуна совершенно точно улыбнется вам при совершении важных сделок. Результат, скорее всего, превзойдет даже самые смелые ожидания;

представится возможность оказать услугу влиятельному человеку, что будет способствовать налаживанию полезных связей. Совместная деловая поездка принесет прибыль и долгосрочную партнерскую связь;

женатые мужчины могут оказаться в неловком положении перед своей половинкой, однако ситуация разрешится наилучшим образом, отношения заиграют красками и выйдут на новый уровень;

одиноким молодым людям зуд в правой ступне предвещает скорую женитьбу, если уже есть счастливая претендентка, или яркое знакомство с многообещающим продолжением.

Чешется подошва правой ноги ― толкование по дням недели

Нога может зачесаться в любой день ― если обратиться к мудрости народа и ознакомиться со значением примет в различных источниках, можно подстраховаться и защитить себя от подвохов судьбы:

понедельник . Возможна встреча с недоброжелателем, неприятным человеком ― в транспорте, на работе или в магазине ― кто-то, вероятно, направит в вашу сторону негативный посыл и даже применит агрессивную риторику. Воспользуйтесь полезным советом ― обязательно сдерживайте ответные эмоции и слова, насколько это возможно, чтобы впоследствии не пожалеть о содеянном;

. Возможна встреча с недоброжелателем, неприятным человеком ― в транспорте, на работе или в магазине ― кто-то, вероятно, направит в вашу сторону негативный посыл и даже применит агрессивную риторику. Воспользуйтесь полезным советом ― обязательно сдерживайте ответные эмоции и слова, насколько это возможно, чтобы впоследствии не пожалеть о содеянном; вторник . Примета обещает удачу на протяжении всего дня. Ждите хороших новостей, кто-то из близких поделится радостным событием, которое подарит вам заряд оптимизма и хорошего настроения;

. Примета обещает удачу на протяжении всего дня. Ждите хороших новостей, кто-то из близких поделится радостным событием, которое подарит вам заряд оптимизма и хорошего настроения; среда . Череда хороших событий ожидает вас в течение дня. Смело отправляйтесь за покупками, посетите родных или близких друзей, можно позвать их в гости ― делитесь, и добро сторицей вернется к вам;

. Череда хороших событий ожидает вас в течение дня. Смело отправляйтесь за покупками, посетите родных или близких друзей, можно позвать их в гости ― делитесь, и добро сторицей вернется к вам; четверг . Смело планируйте в этот день заключение долгосрочного делового партнерства и проведение важных сделок. Препятствия, возникающие на вашем пути, в скором времени рассеются, а злопыхатели перестанут строить козни;

. Смело планируйте в этот день заключение долгосрочного делового партнерства и проведение важных сделок. Препятствия, возникающие на вашем пути, в скором времени рассеются, а злопыхатели перестанут строить козни; пятница . Снова потребуется держать эмоции под контролем. Следует забыть о несдержанном поведении. Необдуманные поступки могут негативно сказаться на репутации ― хорошее отношение придется восстанавливать в течение долгого времени;

. Снова потребуется держать эмоции под контролем. Следует забыть о несдержанном поведении. Необдуманные поступки могут негативно сказаться на репутации ― хорошее отношение придется восстанавливать в течение долгого времени; суббота . Если зачесалась правая нога ― ни в коем случае не откладывайте срочные дела в долгий ящик. Обязательно реализуйте все представленные возможности. результат приятно удивит, а промедление в данном случае принесет неизбежные убытки;

. Если зачесалась правая нога ― ни в коем случае не откладывайте срочные дела в долгий ящик. Обязательно реализуйте все представленные возможности. результат приятно удивит, а промедление в данном случае принесет неизбежные убытки; воскресенье. Предстоящая трудовая неделя готовит непростые задачи ― придется решать их оперативно, понадобятся силы и упорство. В спорах с начальством не бойтесь отстаивать свою точку зрения. Важно сохранять спокойствие и избегать состояния паники.

Если вы хотите смягчить предполагаемый негатив от приметы, рекомендуется совершить следующие действия:

трижды перекрутиться на пятке в левую сторону;

хорошенько промыть ступни в проточной родниковой чистой воде;

надеть золотое украшение, которое до этого долго никто не носил.

Зуд в правой подошве ― итоговое толкование примет

Изучив всевозможные предзнаменования этой интересной приметы, можно сделать вывод, что стопа правой ноги чешется в преддверии каких-то приятных жизненных обстоятельств. Подведем итог ― если чешется правая нога, то обратите особое внимание: