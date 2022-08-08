К чему чешется правая нога - что обещают приметы

Не так часто мы обращаем внимание на сигналы тела ― чешется правая нога, в общем-то ничего необычного.

Однако наши предки были более внимательными ведь Вселенная порою посылает нам знаки при помощи нашего же собственного организма. Правая сторона всегда считалась положительной и даже само слово «правый» имеет значение «правильный, хороший». Соответственно ощущения в правой ноге трактовались как приносящие радость или прибыль. Основные толкования зуда в правой ноге:

неожиданная встреча с давним другом;

поездка или путешествие, которые обязательно сложатся удачно и принесут исключительно приятные впечатления;

если вы переживаете о какой-то непонятной ситуации в своей жизни, стоите на распутье ― можете быть уверены в том, что все сложится для вас очень удачно.

Чешется правая нога у девушки

Если зачесалась правая нога у незамужней девушки, вероятнее всего, очень скоро ей предстоит встреча с важным человеком, который окажет влияние на ее судьбу. Не стоит в этот период избегать знакомств, иначе есть опасность разминуться с любовью всей жизни. Вероятность познакомиться высока во время путешествия, поездки в командировку. Замужней даме зуд в правой ноге может сулить как ссору с близкими, так и веселые посиделки с подружками. По поводу мелких конфликтов переживать не стоит, они не окажут большого влияния и быстро разрешатся. Бедро правой ноги может чесаться к улучшению финансового благосостояния вашей семьи.

Правая нога зачесалась у мужчины ― толкование

Мужчина по своей натуре менее склонен верить в приметы и знаки. Но иногда стоит задуматься, ведь знатоки народных примет порой дают советы, воспользовавшись которыми, можно избежать досадных неприятностей или поймать за хвост свою удачу.

зачесалась правая нога ― ждите звонка от давних деловых партнеров. Новое сотрудничество между вами оставит приятное впечатление и принесет прибыль обеим сторонам;

неожиданный зуд ― знак того, что в личных отношениях могут произойти перемены. Сначала может показаться, что все идет не по плану, но в конце концов станет понятно, что все именно так, как должно быть;

женатым мужчинам стоит ожидать предъявления претензий от второй половинки. Проявите себя мужественно и снисходительно, и гармония в ваших взаимоотношениях обязательно восстановится.

Зуд в левой ноге ― толкование по дням недели

При возникновении зуда в правой ноге непременно стоит обратить внимание на то, какой сегодня день недели в календаре. Этот важный фактор подскажет дополнительные значения толкования приметы.

понедельник. Смело отправляйтесь в путешествие, даже если оно заранее не запланировано. Путь будет легким и радостным, принесет положительные эмоции и отличное настроение;

вторник. Успех будет ждать вас в любом начинании. Удачно устраиваться в такой день на работу или проходить сложное собеседование. Предполагаемый руководитель увидит вас в лучшем свете. Если работа у вас уже есть, то возможно повышение по службе;

среда. Если вдруг зачешется правая нога, ждите неприятностей. Возможно недопонимание с коллегами и руководителем. Важные дела лучше отложить на более благоприятное время;

четверг. В такой день стоит доделать незаконченные дела, встретиться со старыми друзьями или родственниками. Прислушайтесь к советам близких людей ― сегодня они будут особенно продуктивными;

пятница. Конфликты в семье и на работе, стоит быть собранным, не проявлять эмоции. Отнеситесь с добротой и пониманием к непростым ситуациям, и окружающие по достоинству это оценят;

суббота. Если зудит правая нога, ни в коем случае не бросайте начатые дела, это может в последующем принести многочисленные неприятности и убытки;

воскресенье. Предсказатели сходятся во мнении, что зуд в правой ноге в этот день предрекает непростую, но энергетически заряженную предстоящую неделю. Соберитесь с силами, они вам понадобятся, чтобы получить максимальный результат.

Чтобы смягчить нежелательные последствия от плохой приметы, рекомендуется совершить следующие действия:

трижды прочитать молитву «Отче наш»;

трижды постучать по поверхности из натурального дерева и перекреститься;

трижды вымыть ноги в проточной родниковой воде, желательно освященной;

надеть новое либо давно не надеванное золотое украшение.

Чешется правая нога ― на дворе утро, день или вечер