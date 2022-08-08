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К чему чешется правая нога ― что обещают приметы

8 августа 2022ЧесалкаМарианна Басс

Не так часто мы обращаем внимание на сигналы тела ― чешется правая нога, в общем-то ничего необычного.

К чему чешется правая нога - что обещают приметы
Фото: vselekari.com

Однако наши предки были более внимательными ведь Вселенная порою посылает нам знаки при помощи нашего же собственного организма. Правая сторона всегда считалась положительной и даже само слово «правый» имеет значение «правильный, хороший». Соответственно ощущения в правой ноге трактовались как приносящие радость или прибыль. Основные толкования зуда в правой ноге:

  • неожиданная встреча с давним другом;
  • поездка или путешествие, которые обязательно сложатся удачно и принесут исключительно приятные впечатления;
  • если вы переживаете о какой-то непонятной ситуации в своей жизни, стоите на распутье ― можете быть уверены в том, что все сложится для вас очень удачно.

Чешется правая нога у девушки

Если зачесалась правая нога у незамужней девушки, вероятнее всего, очень скоро ей предстоит встреча с важным человеком, который окажет влияние на ее судьбу. Не стоит в этот период избегать знакомств, иначе есть опасность разминуться с любовью всей жизни. Вероятность познакомиться высока во время путешествия, поездки в командировку. Замужней даме зуд в правой ноге может сулить как ссору с близкими, так и веселые посиделки с подружками. По поводу мелких конфликтов переживать не стоит, они не окажут большого влияния и быстро разрешатся. Бедро правой ноги может чесаться к улучшению финансового благосостояния вашей семьи.

Правая нога зачесалась у мужчины ― толкование

Мужчина по своей натуре менее склонен верить в приметы и знаки. Но иногда стоит задуматься, ведь знатоки народных примет порой дают советы, воспользовавшись которыми, можно избежать досадных неприятностей или поймать за хвост свою удачу.

  • зачесалась правая нога ― ждите звонка от давних деловых партнеров. Новое сотрудничество между вами оставит приятное впечатление и принесет прибыль обеим сторонам;
  • неожиданный зуд ― знак того, что в личных отношениях могут произойти перемены. Сначала может показаться, что все идет не по плану, но в конце концов станет понятно, что все именно так, как должно быть;
  • женатым мужчинам стоит ожидать предъявления претензий от второй половинки. Проявите себя мужественно и снисходительно, и гармония в ваших взаимоотношениях обязательно восстановится.

Зуд в левой ноге ― толкование по дням недели

При возникновении зуда в правой ноге непременно стоит обратить внимание на то, какой сегодня день недели в календаре. Этот важный фактор подскажет дополнительные значения толкования приметы.

  • понедельник. Смело отправляйтесь в путешествие, даже если оно заранее не запланировано. Путь будет легким и радостным, принесет положительные эмоции и отличное настроение;
  • вторник. Успех будет ждать вас в любом начинании. Удачно устраиваться в такой день на работу или проходить сложное собеседование. Предполагаемый руководитель увидит вас в лучшем свете. Если работа у вас уже есть, то возможно повышение по службе;
  • среда. Если вдруг зачешется правая нога, ждите неприятностей. Возможно недопонимание с коллегами и руководителем. Важные дела лучше отложить на более благоприятное время;
  • четверг. В такой день стоит доделать незаконченные дела, встретиться со старыми друзьями или родственниками. Прислушайтесь к советам близких людей ― сегодня они будут особенно продуктивными;
  • пятница. Конфликты в семье и на работе, стоит быть собранным, не проявлять эмоции. Отнеситесь с добротой и пониманием к непростым ситуациям, и окружающие по достоинству это оценят;
  • суббота. Если зудит правая нога, ни в коем случае не бросайте начатые дела, это может в последующем принести многочисленные неприятности и убытки;
  • воскресенье. Предсказатели сходятся во мнении, что зуд в правой ноге в этот день предрекает непростую, но энергетически заряженную предстоящую неделю. Соберитесь с силами, они вам понадобятся, чтобы получить максимальный результат.

Чтобы смягчить нежелательные последствия от плохой приметы, рекомендуется совершить следующие действия:

  • трижды прочитать молитву «Отче наш»;
  • трижды постучать по поверхности из натурального дерева и перекреститься;
  • трижды вымыть ноги в проточной родниковой воде, желательно освященной;
  • надеть новое либо давно не надеванное золотое украшение.

Чешется правая нога ― на дворе утро, день или вечер

  • утром правая нога может зачесаться к легкомысленным покупкам, денежным потерям ― будьте внимательны, избегайте мошенников;
  • днем зуд в правой ноге предрекает любовные перипетии ― в том числе новые интересные знакомства, может позвонить или написать бывший партнер;
  • вечером могут ожидать мелкие, но ощутимые неприятности, не стоит расстраиваться ― они быстро забудутся;
  • если вы проснулись ночью от зуда в ноге ― радуйтесь, ваша жизнь скоро кардинально поменяется в лучшую сторону

    • Приметы в современной жизни ― не только повод расстраиваться или радоваться. Не как руководство к действию, а в качестве полезного совета стоит их воспринимать.

    Проявив осторожность или, наоборот, смело действуя в сложной ситуации, мы так или иначе сами строим свою судьбу.

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