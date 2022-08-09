К чему чешется левое ухо: толкование приметы

Приметы передаются из поколения в поколение.

Казалось бы, прошло много лет, но ничего не поменялось в сознании человека. Если что-то почесалось, возможно, это не просто так. Люди доверяют интуиции и своему телу, а оно не врёт.

Сейчас узнать, почему чешется левое ухо нетрудно. Сложно разобраться в толкованиях, так как их существует несколько. При этом нужно учитывать внешние обстоятельства, которые могу повлиять на ход событий. В этой статье расскажем обо всех нюансах. Они помогут вам правильно трактовать эту примету.

К чему может чесаться левое ухо у девушек и женщин

Часто все приметы с ушами сводятся к тому, что о вас кто-то судачит. В этом есть большая доля правды. По одним источникам так и есть. Если у девушки чешется ухо, то о ней много говорят и распускают негативные сплетни. Но есть и другая трактовка, согласно которой зуд в ушах может говорить о том, что дама скоро встретит своего возлюбленного. Есть вероятность, что раздражение в ухе будет в ночное время. Тогда стоит подумать о том, всё ли хорошо у вас в отношениях с партнёром.

Женщинам постарше также стоит опасаться, когда чешется орган слуха. Сплетни могут привести к различным интригам, а они, в свою очередь, способны испортить репутацию. Будьте осторожны и не рассказывайте много личных подробностей подружкам. Также этот знак сулит конфликт.

Если зудит внутри уха, то это может быть к ухудшению погоды (похолодание, сильный ветер, осадки).

К чему может чесаться левое ухо у парней и мужчин

Представители сильного пола могут долго изучить эту примету, так как она обладает множеством значений для них. Начнём с юношей. Для них неприятные ощущения в ухе предвещают скорую крупную ссору с родственниками. Как этого избежать? Стараться вести себя спокойно, не повышать голос и не реагировать на провокации.

Какие ещё есть трактовки для молодых людей?

срочное решение дел,

ухудшение материального положения.

Такие «звоночки» позволяют предостеречь от негативных последствий. Стоит заранее подготовиться к подобным ситуациям и быстро решать проблемные вопросы.

Мужчинам постарше народная примета также сулит отрицательные значения. Во-первых, такой знак предвещает крупный скандал, который может дойти до

рукоприкладства. Будьте сдержаннее. Во-вторых, высока вероятность проблем с финансами. Стоит отказаться от несвоевременных покупок в это время.

Значение приметы по дням недели

В зависимости от дня недели примету можно трактовать по-разному. Иногда значения существенно отличаются. Важно знать, когда что значит.

Понедельник. Это к известиям, которые, возможно, изменят вашу жизнь. Здесь главное — быть готовым кэтим метаморфозам. Легко принимайте новых людей, должности и отношения.

Вторник. Если левое ухо чешется во вторник, ждите встречу. Она может быть как деловой, так и любовной. Подготовьте соответствующий наряд, сходите на маникюр, сделайте крутую причёску.

Среда. Примета в середине недели означает, что стоит ждать ссору. С близкими людьми, родными, друзьями или коллегами. Будьте деликатны. Оставайтесь спокойными, и не начинайте конфликт самостоятельно.

Четверг. Если чешется левое ухо, это к веселью в приятном обществе. Зовите друзей в гости или сходите с семьёй на каток или в боулинг. Если не хватает положительных эмоций, то это идеальный вариант.

Пятница. В этот день зуд в ухе говорит о том, что вам пора готовиться к свиданию или знакомству. Возможно, это будет судьбоносная встреча, на которой появится ваш будущий избранник. Подберите шикарное платье и брызните духами с флюидами, и собеседник не сможет от вас оторваться.

Суббота. Одни говорят, что в этот день примета в любом случае сулит что-то хорошее, другие обращают внимание на время и отмечают, что зуд в ухе ночью — к неприятному разговору или событию. Мы рекомендуем опираться на свою интуицию и смотреть по ситуации. Иногда наши самые первые мысли и ассоциации на раздражение на коже оказываются верными.

Воскресенье. Если чешется левое ухо, значит, вам положена прибыль. Может, это будет удачное инвестирование или повышение зарплаты. В любом случае стоит порадоваться и вложить эти деньги с умом.

Толкование приметы по месту

Трактуя примету, необходимо учитывать конкретное место в ухе. Всё-таки может чесаться и внутри, и снаружи или вовсе на мочке. Даже от этого значение меняется.

Внутренняя часть уха. Мы уже говорили о том, что часто толкование этой приметы сводится к тому, что вас кто-то обсуждает. Так, если ухо чешется внутри, то вас какой-то человек ругает и говорит неприятные вещи. Подумайте, кто бы мог на вас «точить зуб»?

вы услышите похвалу, скорее всего, на работе;

вас ожидают перемены, которые изменят вашу дальнейшую жизнь в лучшую сторону;

скоро придётся сильно потратиться;

есть вероятность, что это к драке или телесным повреждениям. Снаружи. Может быть и такое, что левое ухо чешется снаружи. Тогда можно учитывать сразу несколько значений:

Будьте готовы ко всему.

Мочка уха. Чешется мочка левого уха? Это может сулить получение вестей как хороших, так и не очень. Также это трактуется как знак к серьёзному конфликту, в котором зачинщиком будете не вы. Советуем воздержаться от споров и стараться обходить злободневные темы стороной. Вдруг вам удастся избежать крупный скандал.

Другие толкования

Мы перечислили множество значений. Все они исходят из различных источников и древних поверий, которые передаются много лет. Верить им или нет — решать вам. Но стоит дополнить данную примету и другими толкованиями, чтобы у вас было полное представление, к чему готовиться:

левое ухо чешется к неприятным новостям с работы или из личной жизни;

вас обсуждают за спиной — и это приведёт к крупным сплетням, которые могут повлиять, как минимум, на ваше настроение;

многие говорят о том, что когда чешется левое ухо, следует ожидать драку;

если вы родились зимой или осенью, примета сулит похолодание; если летом или весной, то это к потеплению.

Как видите, толкований много. Вам решать, чему верить. Не забывайте, что судьба зависит и от нас самих, не только примет. Они служат указателями, которые говорят, на что обратить внимание. Внутренние ощущения и интуиция помогут вам в любом случае.