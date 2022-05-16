Потусторонние причины сонного паралича

Оказывается, страшное явление имеет под собой не только научные причины.

Бывало ли с вами такое, что вы просыпались посреди ночи и не могли пошевелиться? Было очень страшно и казалось, что тело уже не принадлежит вам? Если да, то такое явление, как сонный паралич, вам знакомо.

В чем причина

Наука уже давно нашла объяснение этому явлению и считает, что в нем нет ничего страшного, но ззотерики думают иначе.

Сонный паралич может наступать в тот момент, когда душа буквально еще не успела вернуться в тело – особенно это актуально для путешественников по астралу и любителей осознанных сновидений. Если вы видели сны, в которых вы выходите из тела или сны, в которых можете управлять реальностью – это как раз они. И в это время вы действительно покидаете физическое тело, но бывает так, что возвращение туда сталкивается с рядом препятствий.

Сам переход не всегда происходит гладко – вы можете открыть глаза чуть раньше, чем «догрузятся» все остальные настройки. Еще секунду назад ваше тело не подавало «признаков жизни», и вы могли даже наблюдать за ним со стороны – и вот раз, вы заходите в него. Конечно же, тут будет момент «перехода», когда вы заново пытаетесь настроить свое тело. Возможно, это явление будет еще сопровождаться слишком болезненным вдохом и слишком громким биением сердца – все правильно, первый вдох и первый звук всегда ощущаются чересчур ярко.

При чем тут сущности

Тонкий мир, как известно, наполнен самыми разными сущностями – в том числе и теми, кто настроен крайне недружелюбно и теми, кто хочет «освободившееся» тело захватить. Бывает так, что человек, захваченный сонным параличом, не может вздохнуть и даже видит кого-то, кто сжимает его горло! Догадываетесь, кто это может быть? Разумеется, это не дремлющие сущности, которые пытаются зайти в освободившееся тело, но удается им это крайне редко. А вот чувство ужаса, которое испытывает при этом человек, вряд ли ему удастся легко забыть. Кстати, если вдруг такой опыт с вами произойдет – произносите: «я хозяин этого тела, запрещаю им пользоваться». Вполне возможно, что этого будет достаточно, чтобы сущность потеряла свою силу.