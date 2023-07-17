Как найти корневой центр

Корневой центр, отвечающий за страх, стресс и депрессии, – самый мощный и сильный источник энергии.

Корневой центр, или Кундалини-чакра – так по-разному в эзотерических науках называют то место, где сконцентрирована самая мощная энергия нашего тела и духа.

О том, как «поднять» ее наверх, написано множество трактатов (в основном в них оперируют понятием кундалини), но как это сделать на самом деле – большой вопрос.

Энергия корневого центра – это энергия страха, стресса. В теле ему соответствуют надпочечники, которые вырабатывают адреналин, заставляющий нас «драться или убегать». Таким образом, именно в корневой центре происходят процессы, отвечающие за нашу адаптацию к окружающему миру и за выживание в целом.

Конечно, в анатомии мы не найдем такого понятия как корневой центр: это термин из популярного сейчас Human Design (Дизайн Человека). Но все, что описывается работой этого корневого центра – вполне реально.

Согласно тому же Human Design, топливо корневого центра – это страхи и депрессия. Все самое тяжелое является и самым питательным – в энергетическом смысле, разумеется. То есть умело переводя наш страх в движение, в изменение, преодоление, мы растем и развиваемся. А преодолевая депрессию (корневой центр специально создает тяжелые условия, чтобы мы были вынуждены с ними бороться), мы становимся выносливее – как психически, так и физически.

В связи с этим вообще хочется пересмотреть взгляд на депрессию и стресс: если видеть в них именно топливо для жизни, все в мире становится как-то на свои места. Понятно, что слишком много стресса может прибить тебя к земле так, что ты и пошевелиться не сможешь, но если разгребать его потихоньку, результат точно будет достигнут.

Что было бы, если бы стресса и депрессии корневого центра не было бы вовсе? Мы бы жили, как в раю? Думается, что вся эта история закончилась бы так же быстро, как и история с Раем (ну помните про Адама, Еву и злополучное яблоко?). Нет стресса – нет интереса.

Существует такое интересное разделение (в рамках Human Design): у одних людей корневой центр определен, а у других – нет. То есть одни могут оперировать своей энергией, испытывать стресс свой, преодолевая его своим же способом, как бы вшитым в сознание. Другие же постоянно сталкиваются с чужим стрессом, принимая его за свой. Они стараются поскорее выполнить все дела, думая, что это именно их дела (все трудоголики – сюда), никак не могут избавить от давления, которое, на самом деле, не принадлежит им. Такие люди должны успокоиться и начать свою практику «недеяния», фильтруя, что действительно надо делать прямо сейчас, а что можно отложить на «никогда».

Итак, корневой центр – самый мощный, сильный источник энергии. Грамотно работая с ним, можно достичь существенных результатов, изменить себя и свою жизнь к лучшему.