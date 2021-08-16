12 шагов: как увидеть свою ауру

Приступайте сегодня, и очень скоро вы сможете различать ауру ваших знакомых.

Если вы хотите научиться видеть ауру других людей, то важно знать несколько основополагающих вещей.

Во-первых, как и со всеми духовными практиками, важно находиться в спокойном, расслабленном состоянии. Во-вторых, не каждый способен увидеть ауру в цветовой гамме. Но это не значит, что все потеряно: просто некоторые люди, особенно чувствительные и эмоциональные, легче чувствую ауру, чем видят ее. И в третьих – если с первого раза не получилось – не сдавайтесь. Здесь важна практика, а потому у вас все обязательно получится. Легче всего начать работать с партнером: научившись видеть его ауру, можно перейти на следующий уровень, и учиться видеть свою.

Итак, вот простые практические советы, которые непременно помогут вам в этом путешествии.

1. Расслабьтесь. Не только тело, но и разум, эмоции. Вы не сможете увидеть, ни почувствовать ауру, будучи напряженным, или сконцентрировавшись на то, что вас окружает. Поэтому лучше практиковаться на рассвете, прежде, чем суета дня захватит вас.

2. Приглушите свет. Это еще одна веская причина практиковаться на рассвете, когда свет не слишком яркий, но уже и не темно. Такое освещение позволит легче увидеть ауру и не поглотит ее свет.

3. Возможно, вам будет легче, если ваш партнер сидит напротив светлой стены. Так вам будет проще увидеть ауру.

4. Сделайте глубокий вдох. Отправьте свой разум и эмоции в некое спокойное, счастливое место. Раскройте свою способность к восприятию через глубокое, мягкое дыхание. Вдыхайте Знание. Выдыхайте сомнение.

5. Помните, в этой Вселенной подобное притягивается к подобному. Ваша внутренняя энергия должна быть спокойной и восприимчивой, а вы должны верить, что вы можете увидеть или почувствовать ауру, чтобы энергия вашего партнёра, в свою очередь, раскрылась для вашего восприятия.

6. В какой-то момент расслабление завладеет вами, и вы увидите вашего партнера в более мягком свете.

7. В этот момент взгляните поверх партнера, но не смотрите прямо на него. Пусть ваше сознание мягко двигается вокруг его тела.

8. Возможно, вы обнаружите, что ваше внимание приковывает к себе голова партнера. И действительно, древние учения всякий раз указывают на голову как на сильный проводник ауры.

9. Каждый опыт индивидуален. Вы можете обнаружить некоторые затруднения, пытаясь внутренним взором оглядеть партнера. В этом случае сконцентрируйтесь на конкретной области, например, на голове или плечах.

10. Вы видите цвета? Так как каждый опыт уникален, то вы можете их увидеть, а можете и не увидеть. Но даже если нет, вы, возможно, заметите белое мягкое сияние, исходящее от вашего партнера. Вне всяких сомнений, это и будет аура, не менее настоящая, чем цветная.

11. Обсудите увиденное со своим партнером.

12. Практика, практика, и еще раз практика. Наша сила восприятия – как мышцы, которые укрепляются только постоянными тренировками. А потому, чем больше вы практикуетесь, тем легче и лучше сможете видеть ауру других людей.