Как притянуть в дом счастье с помощью фэншуй

Фэншуй следит за тем, как энергии распространяются по вашему дому.

Если существует зона с неправильным потоком энергии, то ее легко направить в нужное русло с помощью принципов фэншуй.

1. Входная дверь должна отражать вашу сущность

Ваша дверь является проходом для возможностей. Это объект, непосредственно через который приходят энергии в дом. Именно поэтому важно, чтобы дверь говорила о вас – повесьте номер или имя на нее. Коврик у двери должен быть обязательно чистым для сохранения позитивной энергии.

2. Спинка кровати

Фэн-шуй рекомендует установить крепкую спинку к кровати. Материал не имеет значения. Главное, что это несет стабильность и поддержку. Не рекомендуются плетеные спинки – может возникнуть ощущение будто вы заперты в клетке.

3. Создание баланса вокруг кровати

Ваша кровать должна быть открыта с обеих сторон для обеспечения сбалансированного пространства для тех, кто спит в ней. Лучше всего ставить одинаковые тумбочки и стараться гармонизировать все, что находится около кровати. Таким образом вы не будете чувствовать себя запертым.

4. Не хранить вещи под кроватью

Это создает подсознательные блоки. Необходимо, чтобы воздух проникал под кровать и свободно циркулировал. Можно оставить там мягкие вещи, но ни в коем случае не класть тяжелые коробки.

5. Животным в кровати не место

Считается, что кровать – это место для возлюбленных. Если вы одиноки и позволяете питомцу находится с вами в кровати, то он автоматически забирает энергию вашего будущего партнера, уменьшая шансы найти любовь. Конечно, это касается не каждого случая. Все сугубо индивидуально. Можно воспринимать это как ненавязчивую рекомендацию.

6. Чем выше искусство, тем сильнее энергия

Вешайте произведения искусства как можно выше, чтобы энергия вместе с ними прибавлялась. Книги можно класть вертикально. Горизонтальное положение книг обычно говорит о том, что их не читают.

7. Внимание к расстановке мебели

К примеру, если диван расположен спинкой к двери, то в вас скорее всего будет развиваться страх, так как вы не знаете, что происходит за вашей спиной. Нужно постараться сделать комнату открытой и «дышащей».

8. Рабочий стол

Он должен находится хотя бы на небольшом расстоянии от стен. Также не стоит располагать его на одной линии с дверью – у вас возникнет чувство тревоги, а из-за энергий, попадающих прямо в вас, вы всегда будете торопиться. Лучше всего ставить стол напротив окна.

9. Систематизация проводов

В большей степени это касается спальни. Фэн-шуй не рекомендует располагать провода или электронные предметы близко к кровати. Даже зарядки от телефона и компьютера нарушают энергию спальни.

10. Свободный вход

Обязательно убедитесь в том, что входной двери ничего не мешает открываться полностью. По крайнее мере она должна распахиваться на 90 градусов. Ничего не должно противостоять энергиям.

11. Отношение к беспорядку

Захламленное пространство может спокойно блокировать необходимые энергии. Для некоторых людей хаос является нормой и они комфортно себя чувствуют в таких условиях. Им спокойно можно оставлять беспорядок. Если вы чувствуете, что из-за минимального бардака ваше состояние ухудшается, то вам явно нужно как можно быстрее заняться уборкой.

12. Минимализм в меру

Когда в квартире нет мебели, то это значит, что в ней нет и жизни. Не стоит фанатично убирать все объекты, чтобы сохранить чистоту. Это приведет не к тем последствиям, которые нужны успешным людям.

13. Чистая плита

Как ни странно именно этот объект на кухне представляет богатство и карьеру. Не стоит усугублять ее чистотой и откладывать уборку до последнего. Энергия станет эффективнее, если плита будет в чистоте постоянно.

14. Цвет стены

Если есть возможность и время, то лучше всего покрасить стены в тот цвет, который приносит вам удачу и ощущение комфорта. Перед тем как сделать это, обязательно ознакомьтесь со значением того цвета, который вам по душе.