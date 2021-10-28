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Как сбросить пару килограмм при помощи ароматерапии

28 октября 2021Восточный гороскопРамблер

Для снижения веса придумано множество способов, но большая часть из них требует серьезных усилий.

Как сбросить пару килограмм при помощи ароматерапии
Фото: depositphotos

Сегодня вы узнаете об эффективном и приятном методе похудения – ароматерапии.

Незримые, казалось бы, ароматы действуют в нескольких направлениях:

- снижают аппетит,

- ускоряют метаболизм,

- усиливают сжигание жиров,

- помогают преодолеть психологическую зависимость от еды.

За чувство насыщения в мозге отвечает гипоталамус. Пока в него из желудка не поступит сигнал, организм будет испытывать чувство голода. Молекулы эфирных масел ускоряют этот процесс, усиливая прохождение сигнала и предотвращая переедание. Наиболее эффективно снижают аппетит масла грейпфрута, корицы, лимона, мандарина, мяты и ванили. Достаточно сделать 3-4 вдоха одного из этих ароматов или нагреть несколько капель на арома-лампе и распространить запах на все помещение. Наилучший эффект вы получите, если выберете аромат, напоминающий вашу любимую еду и будете дышать им перед приемом пищи.

Для улучшения метаболизма, запуска процесса избавления от шлаков и улучшения кровообращения. лучше всего подходят ароматы грейпфрута, мандарина, корицы, розмарина, шалфея. Эфирное масло смешивают с эмульгатором (пеной для ванны, морской солью, молоком) и добавляют в ванну с теплой водой около 38 градусов С. Процедуры проводят раз в 2 дня на протяжении месяца, но не дольше 20 минут каждая.

Если вы заедаете плохое настроение, то восстановить душевное равновесие и отогнать депрессивные мысли помогут ладан, имбирь, можжевельник, сандал или кипарис. Используйте эти масла в арома-медальонах, на массаже или добавляйте в ванны.

Прежде, чем приступить к ароматерапии, необходимо провести пробы.

1. Тест на аллергию. Смешайте каплю масла с пол чайной ложки растительного масла, нанесите на сгиб локтя и оставьте на 12 часов. Если не появится покраснение или зуд – можете использовать.

2. Тест на запах. Капните каплю масла на салфетку и в течение дня вдыхайте периодически запах. Если не появится кашель или слезотечение – масло вам подходит.

И еще несколько важных замечаний:

В ароматическую композицию не добавляйте более 5 масел одновременно – смешение запахов не работает.

Не стоит использовать бодрящие ароматы перед сном, а расслабляющие – утром.

Чтобы ароматерапия была максимально эффективна, не используйте один аромат дольше одного месяца.

Выбирайте ароматы и худейте с удовольствием!