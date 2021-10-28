Как сбросить пару килограмм при помощи ароматерапии

Для снижения веса придумано множество способов, но большая часть из них требует серьезных усилий.

Сегодня вы узнаете об эффективном и приятном методе похудения – ароматерапии.

Незримые, казалось бы, ароматы действуют в нескольких направлениях:

- снижают аппетит,

- ускоряют метаболизм,

- усиливают сжигание жиров,

- помогают преодолеть психологическую зависимость от еды.

За чувство насыщения в мозге отвечает гипоталамус. Пока в него из желудка не поступит сигнал, организм будет испытывать чувство голода. Молекулы эфирных масел ускоряют этот процесс, усиливая прохождение сигнала и предотвращая переедание. Наиболее эффективно снижают аппетит масла грейпфрута, корицы, лимона, мандарина, мяты и ванили. Достаточно сделать 3-4 вдоха одного из этих ароматов или нагреть несколько капель на арома-лампе и распространить запах на все помещение. Наилучший эффект вы получите, если выберете аромат, напоминающий вашу любимую еду и будете дышать им перед приемом пищи.

Для улучшения метаболизма, запуска процесса избавления от шлаков и улучшения кровообращения. лучше всего подходят ароматы грейпфрута, мандарина, корицы, розмарина, шалфея. Эфирное масло смешивают с эмульгатором (пеной для ванны, морской солью, молоком) и добавляют в ванну с теплой водой около 38 градусов С. Процедуры проводят раз в 2 дня на протяжении месяца, но не дольше 20 минут каждая.

Если вы заедаете плохое настроение, то восстановить душевное равновесие и отогнать депрессивные мысли помогут ладан, имбирь, можжевельник, сандал или кипарис. Используйте эти масла в арома-медальонах, на массаже или добавляйте в ванны.

Прежде, чем приступить к ароматерапии, необходимо провести пробы.

1. Тест на аллергию. Смешайте каплю масла с пол чайной ложки растительного масла, нанесите на сгиб локтя и оставьте на 12 часов. Если не появится покраснение или зуд – можете использовать.

2. Тест на запах. Капните каплю масла на салфетку и в течение дня вдыхайте периодически запах. Если не появится кашель или слезотечение – масло вам подходит.

И еще несколько важных замечаний:

В ароматическую композицию не добавляйте более 5 масел одновременно – смешение запахов не работает.

Не стоит использовать бодрящие ароматы перед сном, а расслабляющие – утром.

Чтобы ароматерапия была максимально эффективна, не используйте один аромат дольше одного месяца.

Выбирайте ароматы и худейте с удовольствием!