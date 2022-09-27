Как работают духовные практики

Порой мы погружаемся в такое состояние, когда хочется спрятаться от натиска событий и внешних сил.

В трудных ситуациях каждый из нас выбирает свой, проверенный годами, способ защиты и восстановления гармонии с окружающим миром. Однако существуют незамысловатые духовные практики, которые помогут быстро справиться с давлением и восполнить потерянные внутренние ресурсы.

Позитивное дыхание

1. Вдыхая, я ощущаю спокойствие внутри меня. Выдыхая, я улыбаюсь спокойствию во мне.

2. Вдыхая, я чувствую радость внутри меня. Выдыхая, я улыбаюсь на радость мне.

3. Вдыхая, я ощущаю душевное равновесие. Выдыхая, я улыбаюсь своей невозмутимости.

4. Вдыхая, я открываюсь миру. Выдыхая, я улыбаюсь открытости мира.

5. Вдыхая, я чувствую счастье во мне. Выдыхая, я улыбаюсь своему счастью.

Жизнь прекрасна

Это не просто заявление, а сильнейшая мотивация. Смейтесь страху в прямо в глаза. Истина заключается в том, что люди не могут до конца прочувствовать прелесть жизни, если бояться малейших трудностей. Как только страх раствориться в вашей уверенности, окружающая вас реальность откроется совсем с другой стороны.

Каждый раз, когда ваши ожидания не оправдываются и на пути возникают сложности, говорите себе, что жизнь прекрасна. Затем постарайтесь максимально ощутить это и поверить в сказанное. Остановитесь и дайте себе время, чтобы спокойно обдумать происходящее. Ваш внутренний голос подскажет, куда держать путь.

Тело

Ваше тело – важнейшая оболочка духовного мира. Будьте благодарны за каждый день, когда вы пребываете в отличном физическом состоянии. Любить тело также важно, как и душу. Ухаживайте за ним и дарите ему отдых. Постарайтесь понять и принять глубокую связь между вашим телом и телом большой человеческой семьи.

День тишины

Освободите свой день от просмотра телевизора, прослушивания новостей и чтения газет. Позвольте тишине погрузить вас в духовный мир. Отсутствие каких-либо новостей, свобода от внешнего воздействия подарят вам заряд чистой энергии. Нет смысла посвящать себя всего вещам, над которыми у вас нет контроля.

Ежедневная погоня за новостями чаще всего приводит к депрессии и чувству беззащитности. Подобная пауза поможет сохранить внутреннее равновесие и не испытывать зависимость от жизни других людей. Хотя бы на день замените новости на обычные занятия – прогулка, музыка, вкусная еда.

Музыка

Музыка помогает настроиться на нужный лад. В течение дня не бойтесь напевать или насвистывать любимые мотивы. Подберите мелодию по настроению, чтобы выплеснуть эмоции наружу, неважно грустно вам или весело. Пускай музыка станет вашим исцелением.