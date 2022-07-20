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Книга перемен: как узнать будущее за минуту

20 июля 2022Восточный гороскопРамблер

Книга перемен – знаменитый источник китайской мудрости.

Книга перемен: как узнать будущее за минуту
Фото: depositphotos

Она была написана в 700 году до нашей эры, содержит описания 64 гексаграмм. Гексаграмма – это знак, состоящий из шести линий – сплошных и прерывистых. Каждая гексаграмма описывает ситуацию: с чего все начинается, что следует потом и каков финал.

Гадая по Книге перемен, можно задать любые вопросы, которые волнуют. Гадание расскажет, чем все закончится и какие есть перспективы. Также с помощью него можно лучше понять, на каком этапе мы находимся сейчас: это помогает оценить свои силы и шансы на успех.

Каждая гексаграмма состоит из двух триграмм. У каждой триграммы есть свое название – весьма поэтическое, например: Небо, Водоем, Гром, Ветер. Сложенные в гексаграмму две триграммы проясняют ситуацию с помощью афоризма – в оригинале это китайская мудрость.

Существует легенда, согласно которой сам Конфуций восхищался глубиной Книги перемен. Ему приписывают такое изречение: «Если бы мне удалось продлить жизнь, то я отдал бы пятьдесят лет на изучение Перемен, и тогда бы смог не совершать ошибок». Впрочем, есть подозрение, что это просто ошибка перевода, и Книга перемен вовсе не имелась мыслителем в виду. К тому же Конфуций никогда не интересовался иррациональным.

Гадание по Книге перемен, пожалуй, один из самых популярных и всеми любимых способов познания настоящего и будущего.

Ученые до сих пор бьются над исследованием закономерности расположения гексаграмм. Надо сказать, что одному из них удалось приблизиться к разгадке: Теренс Маккенна в прошлом столетии исследовал последовательности гексаграмм и выявил некоторую закономерность, на основе которой спрогнозировал нашумевший Конец Света в 2011 году. Конца Света не случилось – впрочем, Теренс Маккенна этого не узнал, а результаты его исследований признали не математическими, а нумерологическими, что, понятное дело, сильно снижает их статус.

Как бы то ни было, на протяжении тысячелетий люди задают вопросы Книге перемен и получают напутствие, совет – такие необходимые в минуту смятения. В древности гадали, выбрасывая монеты или с помощью веточек тысячелистника, сейчас же мы имеем возможность получить ответ, воспользовавшись онлайн-сервисом

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