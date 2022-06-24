Три шага к пробуждению Кундалини

Этот метод поможет не только пробудить энергию, но и улучшить состояние здоровья, снять напряжение.

Техника пробуждения Кундалини основана на методике Крийя-йоги (направление йоги, основанное на методе открытия чакр и движении жизненной энергии вверх и вниз вокруг спинного мозга).

Этот метод поможет не только пробудить энергию, но и улучшить состояние здоровья, и снять напряжение.

Пробудить Кундалини с помощью техники Крийя – это, вероятно, один из самых простых способов погрузиться в состояние медитации, так как она позволяет очистить энергетические каналы вашего тела. Техника состоит из трех шагов.

Шаг первый. Вдох. Сконцентрируйте внимание на вдохе, который идет от основания позвоночника и поднимается по нему наверх, до макушки головы, как будто с помощью дыхания вы поднимаете энергию.

Вы не должны ничего придумывать или представлять – здесь дело не в воображении, а концентрации. Сконцентрируйтесь на дыхании, которое поднимается вверх по позвоночнику. Важно быть расслабленным, не нужно прикладывать никаких усилий. Позвольте энергии Кундалини подниматься самой.

Шаг второй. Выдох. Когда вы выдыхаете, сконцентрируйтесь на движении энергии вниз, от макушки головы до области межбровья, через горло и до сердечной чакры, расположенной в центре груди. Здесь дыхание нужно оставить и снова сделать вдох, идущий от основания позвоночника.

Шаг третий. Пробуждение энергии. Для этого потребуется помощь учителя, гуру, наставника или святого, почитаемого в вашей религии, - того, кем вы восхищаетесь. Повторяйте про себя его имя на вдохе и выдохе, таким образом, вы берете частичку его энергии.