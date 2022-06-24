Три шага к пробуждению Кундалини
Этот метод поможет не только пробудить энергию, но и улучшить состояние здоровья, снять напряжение.
Техника пробуждения Кундалини основана на методике Крийя-йоги (направление йоги, основанное на методе открытия чакр и движении жизненной энергии вверх и вниз вокруг спинного мозга).
Этот метод поможет не только пробудить энергию, но и улучшить состояние здоровья, и снять напряжение.
Пробудить Кундалини с помощью техники Крийя – это, вероятно, один из самых простых способов погрузиться в состояние медитации, так как она позволяет очистить энергетические каналы вашего тела. Техника состоит из трех шагов.
Вы не должны ничего придумывать или представлять – здесь дело не в воображении, а концентрации. Сконцентрируйтесь на дыхании, которое поднимается вверх по позвоночнику. Важно быть расслабленным, не нужно прикладывать никаких усилий. Позвольте энергии Кундалини подниматься самой.