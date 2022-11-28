Как обрести гармонию в семье с помощью внутреннего фэншуй

Как реализовать фэншуй секреты в личной обстановке, чтобы создать баланс в окружающей среде?

Каждая семья стремится к гармонии и равновесию в доме. Другими словами, это ключ к жизни фэн-шуй.

Секретом достижения таких взаимоотношений является оценка пространства вашего дома. Мы должны знать, как реализовать фэншуй секреты в личной обстановке, чтобы создать тот самый желаемый баланс в окружающей среде.

Во-первых, необходимо проверить двери и окна. Двери в понятии фэншуй представляют собой родителей, а окна – детей. Так что если в доме слишком много окон, то дети в буквальном смысле могут захватить все пространство. Стоит обратить внимание и на тот факт, когда в доме отсутствуют двери – это лишает родителей авторитета.

Фэншуй учит, что гармоничная семья начинается с хорошей кухни и столовой. Это то место, где родственники собираются вместе и обмениваются энергией. Идея состоит в том, чтобы каждый мог наслаждаться обществом друг друга и не пытаться сбежать в свою комнату как можно быстрее. Старайтесь убирать технические приборы (компьютер, телевизор) из мест, где собирается вся семья.

Размещение спален также имеет важное значение для фэншуй. Младшие дети должны находится ближе к родителям, чтобы чувствовать себя в безопасности и комфорте. По мере взросления ребенок может менять расположение спальни, но главное, чтобы он не чувствовал себя изгнанным.

Одна из самых главных проблем, возникающая в процессе создания идеальной семьи – это новые технологии. Компьютеры, планшеты, плееры становятся как будто еще одним членом семьи, но не в лучшем смысле. Каждый раз, когда ребенок увлечен какой-нибудь компьютерной игрой или сериалом, то он направляет свою энергию в другое место. Лучшим решением станет гостинная с большим телевизором. Каждый вечер можно устраивать совместные просмотры кино и обсуждение увиденного – это улучшит взаимодействие детей с родителями.

Создавайте семейное время. Для гаджетов и прочих вещей выделите определенные моменты, которые никому не будут мешать. Необходимо находить время, чтобы поговорить с семьей по вечерам. Это создает ощущение тепла, наполняет каждого силами. Поставьте цель построить счастливую семью и двигайтесь к ней с помощью фэншуй. Вы удивитесь, как энергия в вашем доме измениться к лучшему!