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Как приманить деньги с помощью фэншуй

20 июля 2021Восточный гороскопШели Султанбекова

Благодаря активации Трех генералов вы сможете получить прибыль через 30 дней.

Как приманить деньги с помощью фэншуй
Фото: depositphotos

Врата прибыли в июле открываются на востоке. Это увеличивает шансы на материальный успех для тех, чьи помещения получают восточную энергию.

К сожалению, по сезону восточный дом будет не очень силен.

Но месячная структура Ци Мень Дун Цзя в нем образуется уж больно хорошая.

Это так называемая структура Трех генералов. Название говорит за себя. Полководцы всегда обладают неким могуществом и большими ресурсами.

Дабы подстегнуть действие благоприятных, но энергетически слабых восточных операторов Ци Мень Дун Цзя, в хорошее время полезно их усилить или активировать.

Например, 21 июля в час поздней Крысы.

В это время здесь сложится уже часовая структура Трех генералов.

Расклад, который традиционно используется для активаций внутри помещения с целью получения дохода в течение 30 дней.

Что же нужно сделать, чтобы эффективно использовать сочетание благоприятных раскладов?

В указанное время энергию на востоке вашего дома нужно запустить. Делается это с помощью активаторов энергии. Это может быть комнатный фонтанчик или вентилятор. А лучше и то, и другое. Активаторы устанавливаются прямо на полу, либо на невысокую подставку. Как можно ближе к внешней стене помещения.

Хорошо, если на востоке вашего дома есть окно или дверь.

В таком случае размещайте активаторы прямо перед дверью или на подоконнике. Окно по возможности лучше приоткрыть.

Некоторая сложность заключается в том, что час поздней Крысы в каждой местности начинается в разное время по местным часам.

Вы можете использовать усредненный и для правильности усеченный временной интервал – 00:00 – 01:00, обратите внимание, уже 22 июля по вашему местному времени. Если вы перешли на летнее время, придется передвинуться на один час вперед: 01:00 – 02:00 22 июля.

Восток в данном случае это 45-градусный компасный сектор, поэтому с местом активации ошибиться будет сложно.

Есть определенные знаки того, что ваша активация прошла успешно, и можно ожидать от нее хорошего результата. В течение небольшого времени после или прямо во время активации вы должны увидеть двух женщин или мужчину и женщину в красных одеждах или детей в одежде белого и черного цветов. Понятно, что в такое время весьма проблематично повстречаться с ними на улице. Вы можете увидеть их по телевизору или на случайной картинке в журнале. Но не старайтесь искать подтверждения от Вселенной специально. Потому что и без этих знаков вы можете получить вполне хороший результат от активации. Чего вам искренне и желаю.

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