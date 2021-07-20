Как приманить деньги с помощью фэншуй

Благодаря активации Трех генералов вы сможете получить прибыль через 30 дней.
Врата прибыли в июле открываются на востоке. Это увеличивает шансы на материальный успех для тех, чьи помещения получают восточную энергию.
К сожалению, по сезону восточный дом будет не очень силен.
Но месячная структура Ци Мень Дун Цзя в нем образуется уж больно хорошая.
Это так называемая структура Трех генералов. Название говорит за себя. Полководцы всегда обладают неким могуществом и большими ресурсами.
Дабы подстегнуть действие благоприятных, но энергетически слабых восточных операторов Ци Мень Дун Цзя, в хорошее время полезно их усилить или активировать.
Например, 21 июля в час поздней Крысы.
В это время здесь сложится уже часовая структура Трех генералов.
Расклад, который традиционно используется для активаций внутри помещения с целью получения дохода в течение 30 дней.
Что же нужно сделать, чтобы эффективно использовать сочетание благоприятных раскладов?
В указанное время энергию на востоке вашего дома нужно запустить. Делается это с помощью активаторов энергии. Это может быть комнатный фонтанчик или вентилятор. А лучше и то, и другое. Активаторы устанавливаются прямо на полу, либо на невысокую подставку. Как можно ближе к внешней стене помещения.
Хорошо, если на востоке вашего дома есть окно или дверь.
В таком случае размещайте активаторы прямо перед дверью или на подоконнике. Окно по возможности лучше приоткрыть.
Некоторая сложность заключается в том, что час поздней Крысы в каждой местности начинается в разное время по местным часам.
Вы можете использовать усредненный и для правильности усеченный временной интервал – 00:00 – 01:00, обратите внимание, уже 22 июля по вашему местному времени. Если вы перешли на летнее время, придется передвинуться на один час вперед: 01:00 – 02:00 22 июля.
Восток в данном случае это 45-градусный компасный сектор, поэтому с местом активации ошибиться будет сложно.
Есть определенные знаки того, что ваша активация прошла успешно, и можно ожидать от нее хорошего результата. В течение небольшого времени после или прямо во время активации вы должны увидеть двух женщин или мужчину и женщину в красных одеждах или детей в одежде белого и черного цветов. Понятно, что в такое время весьма проблематично повстречаться с ними на улице. Вы можете увидеть их по телевизору или на случайной картинке в журнале. Но не старайтесь искать подтверждения от Вселенной специально. Потому что и без этих знаков вы можете получить вполне хороший результат от активации. Чего вам искренне и желаю.
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