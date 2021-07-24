Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Куда поехать в августе за Удачей

24 июля 2021Восточный гороскопШели Султанбекова

Какое время и направление для отдыха выбрать в следующем месяце?

Куда поехать в августе за Удачей
Фото: depositphotos

Знающие люди часто используют технику Ци Мень Дун Цзя, когда выбирают время и направление для дальних поездок. И если нужное направление вдруг оказывается неудачным, специально изменяют траекторию движения, делая вынужденные остановки в пути следования. Поездки на дальние расстояния используются практиками Ци Мень Дун Цзя и для того, чтобы поймать поток Удачи, выйти из полосы невезения и стагнации.

Удача — субстанция ветреная и не постоянная. Вполне благоприятных месячных раскладов, а, соответственно, и направлений для поездок иногда может не оказаться вовсе. Но если они есть, и вы имеете возможность выбирать, не стоит пренебрегать энергетическими подарками Вселенной.

Анализ августовской карты Ци Мень Дун Цзя особо выделяет западную структуру. Именно западное направление после 7 августа и до 6 сентября окажется самым благоприятным для совершения дальних поездок.

Структура, которая здесь сложится, носит название «Небесный проход» или Тянь Дун. Это очень благоприятный расклад, который при активации движением стимулирует Удачу, связанную с достижением целей практически во всех областях.

Используя структуру «Небесный проход», можно подавать прошения, добиваться должности, открывать бизнес, запускать что-то новое, заниматься торговлей, вступать в брак, переезжать, путешествовать с целью лечения, отдыха, обучения, саморазвития, духовной и религиозной деятельности.

Другой вариант активации движением этой же структуры: осуществить свою запланированную поездку таким образом, чтобы до 6 сентября успеть вернуться домой, двигаясь в направлении на запад. В таком варианте набранный потенциал Удачи проиграется в вашей жизни уже дома, в родных пенатах.

Возможно, этот вариант окажется даже более полезным. Поскольку операторы расклада имеют больше общего именно с работой, с обращением к вышестоящим, с бизнесом и новыми проектами.

И даже если вы не собираетесь в отпуск и не планируете дальних поездок в августе, попробуйте прокатиться на запад хотя бы в выходные, пусть даже и совсем не далеко.

Особенно, если вы находитесь в стадии планирования и разработки какого-то важного дела. Ибо одна из транскрипций западного расклада гласит: «ситуация определяется как возможность свершения задуманного дела».

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
25 июля 2021Rambler
Дата рождения

15-16 лунные сутки. Луна в Водолее заряжает нас энергией под завязку и подталкивает идти сворачивать горы. При этом наша оригинальность спать тоже не...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
26 июля 2021Astrostar.ru

16-17 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Юпитера в знаке Рыб усиливает эмоциональность и потребность в интимном пространстве. В делах и планах...

Читать продолжение
Поиск по сонникам
Гороскоп на неделю
Деньги любят смелых — финансовый гороскоп на 25 июля
Появится третий лишний — любовный гороскоп на 25 июля
Креативим по полной — гороскоп на 25 июля
Куда поехать в августе за Удачей
Что нужно делать 25 июля – в праздник Прокла Плакальщика
Однолюбы по знакам зодиака
Тамара Глоба назвала знаки, которых ждет успех до конца июля
Взвешиваем все «‎за» и «‎против» — финансовый гороскоп на 24 июля
Ставим негатив на паузу — любовный гороскоп на 24 июля
День тотального контроля — гороскоп на 24 июля
Почему гороскопы сбываются не всегда
Как отличить психологически сильного мужчину от слабого
Павел Глоба предрек богатство трем знакам зодиака в августе
Как с помощью гаданий сделать свое будущее счастливым
Какими талантами Вселенная наградила Близнецов
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 20
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
19-25 июля 2021Astro7

В первой половине недели личная жизнь заиграет всеми красками. Если вы пойдете на свидание, оно запомнится яркими моментами. Если вами кто-то...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение