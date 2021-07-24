Куда поехать в августе за Удачей

Какое время и направление для отдыха выбрать в следующем месяце?

Знающие люди часто используют технику Ци Мень Дун Цзя, когда выбирают время и направление для дальних поездок. И если нужное направление вдруг оказывается неудачным, специально изменяют траекторию движения, делая вынужденные остановки в пути следования. Поездки на дальние расстояния используются практиками Ци Мень Дун Цзя и для того, чтобы поймать поток Удачи, выйти из полосы невезения и стагнации.

Удача — субстанция ветреная и не постоянная. Вполне благоприятных месячных раскладов, а, соответственно, и направлений для поездок иногда может не оказаться вовсе. Но если они есть, и вы имеете возможность выбирать, не стоит пренебрегать энергетическими подарками Вселенной.

Анализ августовской карты Ци Мень Дун Цзя особо выделяет западную структуру. Именно западное направление после 7 августа и до 6 сентября окажется самым благоприятным для совершения дальних поездок.

Структура, которая здесь сложится, носит название «Небесный проход» или Тянь Дун. Это очень благоприятный расклад, который при активации движением стимулирует Удачу, связанную с достижением целей практически во всех областях.

Используя структуру «Небесный проход», можно подавать прошения, добиваться должности, открывать бизнес, запускать что-то новое, заниматься торговлей, вступать в брак, переезжать, путешествовать с целью лечения, отдыха, обучения, саморазвития, духовной и религиозной деятельности.

Другой вариант активации движением этой же структуры: осуществить свою запланированную поездку таким образом, чтобы до 6 сентября успеть вернуться домой, двигаясь в направлении на запад. В таком варианте набранный потенциал Удачи проиграется в вашей жизни уже дома, в родных пенатах.

Возможно, этот вариант окажется даже более полезным. Поскольку операторы расклада имеют больше общего именно с работой, с обращением к вышестоящим, с бизнесом и новыми проектами.

И даже если вы не собираетесь в отпуск и не планируете дальних поездок в августе, попробуйте прокатиться на запад хотя бы в выходные, пусть даже и совсем не далеко.

Особенно, если вы находитесь в стадии планирования и разработки какого-то важного дела. Ибо одна из транскрипций западного расклада гласит: «ситуация определяется как возможность свершения задуманного дела».