Почему в августе стоит реже заглядывать в кошелек

Август 2021 года – время Красной или Огненной Обезьяны, Бин Шэнь.
Нам предстоит пережить довольно противоречивый по энергетическим проявлениям период. Несмотря на Янский Огонь в небесном стволе месяца, пытающийся подчинить металл сезона, август 2021-го — время очень сильного элемента металл.
И полностью подчинить такой металл Янскому Огню будет не под силу.
К сожалению, в материальном аспекте август вряд ли окажется выраженно перспективным временем. Звезда банкротства предупреждает о финансовой осторожности и необходимости точного расчета. В моменты активности звезды, как правило, не рекомендуется предпринимать ничего высокорискового. Наоборот, следует всячески перестраховываться и с удвоенным вниманием беречь свое имущество, отношения и здоровье.
В более интимной жизни, скрытой от посторонних, месячный расклад Ци Мень Дун Цзя актуализирует драматургию взаимоотношений между мужьями и женами. Если одна из этих ролей ваша, постарайтесь, как минимум, быть менее критичными и напористыми.
Наиболее событийным август обещает быть для людей, в раскладах которых присутствует знак Тигра. А это, в частности, и родившиеся в феврале (после 4-8 числа).
Кроме того, для Тигров, Лошадей и Собак активизируется Звезда путешествующей лошади, которая сделает их жизнь более подвижной, переменчивой и ускоренной в событиях.
На помощь Звезды благородного помощника в августе смогут рассчитывать родившиеся в годы, оканчивающиеся на 5 и 9. Им можно смелее обращаться за поддержкой и содействием к спонсорам и покровителям.
Но только не в дни столкновений энергии дня с энергией месяца: 10 и 22 августа 2021 года. Такие дни традиционно считаются малопригодными для важных дел и начала новых проектов.
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