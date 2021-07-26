Почему в августе стоит реже заглядывать в кошелек

Август 2021 года – время Красной или Огненной Обезьяны, Бин Шэнь.

Нам предстоит пережить довольно противоречивый по энергетическим проявлениям период. Несмотря на Янский Огонь в небесном стволе месяца, пытающийся подчинить металл сезона, август 2021-го — время очень сильного элемента металл.

И полностью подчинить такой металл Янскому Огню будет не под силу.

Металл — энергия, которая движется внутрь, к центру, не расплёскиваясь и не отвлекаясь, стимулируя собранность, предельную концентрацию, отточенность действий и внутренние переживания. Тем не менее, Янский Огонь Бин, конечно же, не замеченным не останется. Не его это стиль. Поэтому предстоящее время будет особенно благоволить личностям ярким, влиятельным, настроенным на новые открытия и активную работу, тем, кто не боится конкуренции, открыто выступает со своим мнением и способен продавить его даже там, где, казалось бы, не особенно поддерживают.

К сожалению, в материальном аспекте август вряд ли окажется выраженно перспективным временем. Звезда банкротства предупреждает о финансовой осторожности и необходимости точного расчета. В моменты активности звезды, как правило, не рекомендуется предпринимать ничего высокорискового. Наоборот, следует всячески перестраховываться и с удвоенным вниманием беречь свое имущество, отношения и здоровье.

В более интимной жизни, скрытой от посторонних, месячный расклад Ци Мень Дун Цзя актуализирует драматургию взаимоотношений между мужьями и женами. Если одна из этих ролей ваша, постарайтесь, как минимум, быть менее критичными и напористыми.

Наиболее событийным август обещает быть для людей, в раскладах которых присутствует знак Тигра. А это, в частности, и родившиеся в феврале (после 4-8 числа).

Кроме того, для Тигров, Лошадей и Собак активизируется Звезда путешествующей лошади, которая сделает их жизнь более подвижной, переменчивой и ускоренной в событиях.

На помощь Звезды благородного помощника в августе смогут рассчитывать родившиеся в годы, оканчивающиеся на 5 и 9. Им можно смелее обращаться за поддержкой и содействием к спонсорам и покровителям.

Но только не в дни столкновений энергии дня с энергией месяца: 10 и 22 августа 2021 года. Такие дни традиционно считаются малопригодными для важных дел и начала новых проектов.

Правильной настройки на энергии месяца!