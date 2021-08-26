Энергия счастья: куда поехать отдыхать в сентябре, чтобы разгрузиться по полной

Эксперт по метафизике рассказала, куда стоит отправляться в сентябре, чтобы поймать удачу за хвост.

Если вы планируете отпуск в сентябре и все еще не определились с направлением, советую вам воспользоваться подсказкой популярной техники Ци Мень Дун Цзя, успешно используемой ее практиками с целью накопления Удачи с помощью правильных передвижений.

Правильными считаются перемещения в сторону благоприятных энергетических структур, коих в месячной карте обычно бывает немного, а может и вовсе не быть. Поэтому особенно хорошие и сильные из них специально выжидаются. И именно под них знающие люди планируют свои дальние поездки. Не только для того, чтобы отдых или какое-то важное дело в направлении поездки в целом прошли удачно, но и для того, чтобы набрать некий потенциал энергии везения на будущее.

Отпускникам сентября повезло. Единственная вполне хорошая структура сложится после 7 числа на юго-западе (до 8 октября). А это самое используемое направление для дальних поездок в наших широтах.

В направлении юго-запада сложится целых две благоприятные структуры: «Гармоничная встреча с Синим Драконом» и «Зонт Синего Дракона». При хороших вратах обе структуры стимулируют «счастливые дела». А врата здесь открываются самые беззаботные – врата Отдыха. Идеальный вариант для отпуска. И особенно на море. Поскольку звезда Тянь Пэн, хозяйничающая на юго-западе, обозначает большую воду.

Тянь Пэн - звезда людей, которые предпочитают жить по своим правилам. Порой она склоняет к необоснованному риску и авантюрному поведению. Что ж, в отпуске иногда можно себе позволить и пошалить. Тем более, что характер звезды будет балансировать мирный дух Цзю Ди. Дух, который в большинстве случаев навевает спокойствие и создает ощущение защиты.

И даже если вы не собираетесь в отпуск и не планируете дальних поездок в сентябре, попробуйте прокатиться на юго-запад в выходные, пусть даже и совсем недалеко. Хотя бы для того, чтобы набрать впрок такой дефицитной в наше время спокойной и безмятежной энергии счастья и расслабленности.