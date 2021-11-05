2022 год Чёрного Тигра в свете звезд Ба Цзы. Часть 1

Звезда Путешествующей Лошади в грядущем году откроет для нас много перспективных направлений.

В сонме символических звезд Ба Цзы земная ветвь грядущего года – Янское Дерево Инь относится к разряду звезд Путешествующая лошадь.

Звезда наделяет людей большой активностью, постоянным стремлением к изменениям, прогрессу и развитию, умением быстро приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Это звезда миграции и эмиграции, стимулирующая разного рода перемещения, поездки и путешествия, как реальные, так и виртуальные. В альянсе с подвижной Янской Водой года звезда очевидно приобретёт еще большую силу и активность.

Действительно, в природе пантеры (а чёрный тигр – это ведь скорее пантера) превосходят и львов, и тигров своей стремительностью и ловкостью. Способность лазать по деревьям и скалам, превосходная реакция и бесстрашие делают их суперкошками. Пантеры также уникальны по своим возможностям выживания в разных средах.

В общем, вы поняли: приход Звезды Почтовой Лошади с годом определенно добавит нам и скорости, и динамики, и отзовется большей тягой к разного рода перемещениям и изменениям в любых проявлениях. В особенности у родившихся в годы и дни Дракона, Обезьяны и Крысы.

А все дети, родившиеся в 2022 году (после 4 февраля), будут иметь встроенную в личный расклад Звезду Путешествующей или Почтовой лошади. Что означает, что в период примерно с 10 до 20 лет они будут выраженно активны, захотят на чем-нибудь гонять (и здесь важно отследить, не образуется ли дополнительно каких-нибудь травмообразующих аспектов), будут иметь возможности путешествовать, общаться с друзьями издалека, либо приезжими и могут сами уехать учиться или работать из своей местности в другие города.

В альянсе с Янской Водой года Звезда Путешествующей Лошади в большей степени, чем обычно, стимулирует поездки к воде и по воде. К источникам термальных или минеральных вод. К снежным вершинам и водопадам.

А в качестве развлечений это может быть рыбалка, водные и горные лыжи, катание на катамаранах, коньках и скейтбордах, подводные плавания, виндсёрфинг и т.п.

Кое-кто, правда, захочет или будет вынужден идти под парусом один. Так как для родившихся в годы Свиньи, Крысы и Быка земная ветвь Тигра несет энергию Звезды одиночества. В течение года они могут вести более закрытый образ жизни и проявлять эмоциональную скупость во взаимоотношениях.

Проявления звезды могут быть самыми разными и будут переживаться с разной степенью интенсивности, в зависимости от полезности/неполезности энергии Тигра для конкретного человека и ее взаимодействия с другими элементами личного расклада. Поэтому для кого-то это может быть мучительная дисгармония в отношениях, а для кого-то вполне продуктивный период духовного роста и личного развития.

Впрочем, второй вариант не закрыт ни для кого. Поэтому если Одинокая звезда вдруг проиграется для вас какой-то неудачей в отношениях, постарайтесь не поддаваться страхам и не лелеять обид. Используйте время вашего вынужденного одиночества с пользой, сконцентрируйтесь на важном, займитесь саморазвитием или отправляйтесь в путешествие. Благо, как вы уже поняли, Звезда Путешествующей Лошади предложит нам много интересных вариантов.