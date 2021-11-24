Денежные аспекты 2022 года Чёрного Тигра

Небесный ствол грядущего 2022 года – Янская Вода Жэнь.

Вода - это деньги для отраслей земли: недвижимости, строительства, антикварного и музейного дела, добычи полезных ископаемых, перерабатывающих предприятий, правовой деятельности, адвокатуры, аналитики, кредитования и страхования, инвестирования, сферы безопасности, пищевой промышленности и сельского хозяйства, складского бизнеса, упаковки, правительственной службы и управленческой деятельности. А также для всего, что связано с содержанием животных.

Поэтому, можно предположить, что именно эти отрасли в новом году смогут очевидно заработать. Но, к сожалению, Вода 2022 года будет не так уж сильна и энергетична. И она будет нестабильна.

Гораздо сильнее окажется земная ветвь наступающего года – Янское Дерево Инь. А это уже деньги для индустрии металла: металлургии и тяжелой промышленности, автомобиле/самолетостроения, станкостроения, инженерного дела, сферы высоких технологий, сборочных работ, банковского дела, юридической деятельности, работы в закрытых учреждениях и силовых структурах, ковки, литья и ювелирного дела, стоматологии, косметологии, изготовления и реализации парфюмерии и косметики. Соответственно, самые хорошие виды на прибыль окажутся у этих отраслей.

Деньги в земных ветвях труднее достать. Они не так очевидны.

Но у них есть свои плюсы. Эти деньги не так очевидны не только для тех, кто пытается их заработать, но и для тех, кто желал бы их отнять. Их всегда легче сохранить и приумножить.

В годовом раскладе Ци Мень Дун Цзя дом, соответствующий Тигру или земной ветви Инь, порождает прибыль. Это хороший показатель материальной удачи для всех, кто к ней стремится. Особенно в сентябре, когда дом с Вратами прибыли энергетически заполнится по сезону. В одном доме с Князем года откроются Врата Великолепия и будет парить небесный дух Цзю Тянь. Что говорит о том, что для стимулирования прибыли в новом году хорошо вести деятельность масштабную, с широким охватом, действовать быстро, заявлять о себе ярко, метить высоко, активно использовать рекламу и работать над имиджем.

По раскладу Врата прибыли приоткроются в большей степени для родившихся в годы, оканчивающиеся на 1, 4, 8, 2, 3 и 9.

При этом родившиеся в годы, оканчивающиеся на 3 и 4, будут иметь фору еще и от «денежных» символических звезд Ба Цзы. Так как для Троек земная ветвь Инь дополнительно будет нести энергию звезды Золотая карета, а для Четверок – энергию Звезды Процветания. И те, и другие, соответственно, в области материи окажутся любимцами Денежной Фортуны.