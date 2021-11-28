Когда и как наступит год Чёрного Тигра

И произойдет это не в день Нового года, как многие могли бы подумать.

Традиционно в Китайской народной республике праздник Нового года отмечается по Лунному календарю. В день второго новолуния после дня зимнего солнцестояния. В наступающем году этот день выпадает на 1 февраля 2022 года в 00:03 по московскому времени.

Но взаимопроникновение культур накладывает свои отпечатки. И добрая половина человечества в наше время празднует приход нового животного года 31 декабря, в день празднования Нового года по григорианскому календарю.

Что-то правильное в этом, безусловно, есть. Поскольку приход новых энергий никогда не наступает одномоментно и по щелчку. Энергетическая пересменка происходит постепенно. Но некоторые точки отсчета, конечно же, есть.

И первая из них 27 декабря 2021 года. Это время, когда нисходящая волна энергии Инь поменяется на восходящую волну энергии Ян. С этого момента энергии нового года зарождаются во времени и пространстве, постепенно начинают расти и обретать силу.

Соответственно, с конца декабря можно внимательно прислушиваться и присматриваться к тому, что происходит вокруг. Люди с тонкой настройкой раньше других почувствуют веяния нового времени и постепенное назревание новой драматургии.

Самый важный рубеж наступит 4 февраля 2022 года. И не только потому что это время начала Нового года по Китайскому солнечному календарю. Время, когда традиционно происходит кардинальная перемена энергий года и перемещение неосязаемых сил энергии Земли, учитываемые во всех энергетических практиках.

Так уж совпало, что в наступающем году год Чёрного Тигра начнется с месяца Чёрного Тигра. И у нас не будет долгого периода постепенного вхождения в новые энергии, как это было в год Белого Быка. Предстоящая энергетическая перемена будет скорой, отчётливой и весьма ощутимой. Тем более, что февраль – это еще и месяц активности звезды Почтовой Лошади, которая традиционно ускоряет все процессы и дополнительно способствует активизации перемен.

Тандем двух молодых и активных пантер – само по себе впечатляюще зрелище. Поэтому проходным временем февраль 2022 года уж точно не будет. Новое обрушится на нас лавиной. И именно в феврале каждый ощутимо прочувствует, что именно несут ему энергии года Чёрного Тигра - Жэнь Инь.

В лучшем случае к этому времени хорошо проанализировать свой расклад Ба Цзы и выработать тактику поведения в новом году с учетом полезности/неполезности лично для вас приходящих энергий. А также произвести в своем доме необходимую коррекцию фэн-шуй.