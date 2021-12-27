Где ловить удачу в своей квартире в январе

Фэншуй-прогноз основан на циклах китайского календаря. Прогноз на данный период поможет найти гармонию в окружающем мире за счет активации благоприятных зон и направлений, подскажет, какие именно зоны в доме нуждаются в вашем внимании в это время.

В январе 2022 года (после 5 числа) лучшие комбинации годовой и месячной звезд фэн-шуй сложатся на юго-западе и на востоке. Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность, если вы хотите заручиться поддержкой Земли и получить хорошие результаты в наступающем месяце.

Особенностью января является полный скрытый отклик. Это означает, что энергии января будут очень медленными и тягучими. Поэтому не стоит рассчитывать на скорое развитие событий и ощутимую динамику в продвижении.

Более или менее выделяться будет юго-запад. Переменчивый дух Тэн Шэ и бодрая комбинация звезд фэн-шуй 3/9 не дадут заскучать и все время будут толкать к какой-то активности. По раскладу с проявленным юго-западом хорошо заняться экспертизой ценности, расчисткой завалов, подготовкой фундамента для будущих свершений. Освобождение от балласта придаст вам сил и откроет двери для новых источников энергии.

Кроме того, именно в январе на юго-западе хорошо учиться. Не теряйте времени и между просмотрами сериалов в зимние каникулы запланируйте пройти давно прикупленный курс, установив любимое кресло на юго-западе дома или хотя бы личной комнаты.

Вот и восточный сектор окажется весьма благоприятен для обучения и творчества. Но не только. Энергии востока в январе идеальны для активных развлечений, поездок, путешествий, шумных вечеринок, веселых игр и занятий спортом. Кроме того, комбинация звезд 1/4 особо благоволит романтике. Поэтому блуждая на сайтах знакомств или в социальных сетях, садитесь с ноутбуком на востоке спиной на восток. Это придаст мужчинам смелости и решительности, а для женщин увеличит контингент активных мужчин с чувством юмора.

В материальном отношении стоит отметить еще два сектора: северо-восток и север. Комбинации звезд здесь не самые радужные, но более или менее удовлетворительные. И самое главное: деньги и прибыль в карте Ци Мень Дун Цзя месяца находятся именно здесь. Поэтому активное использование обоих секторов может принести очевидную материальную выгоду.

Напомню, что под активным использованием имеется ввиду явная выраженность сектора в вашем доме, особенно вблизи внешнего периметра. Например, здесь находится входная дверь в квартиру, спальное или рабочее место, кухонная плита, большое окно, активно работающие объекты.

В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудших энергиях месяца, которые желательно обходить стороной и никоим образом не активировать, дабы не спровоцировать лишних проблем и сложных ситуаций. Это традиционный для текущего года юго-восток, отягощенный звездой болезни, к которому добавится запад. Если в этих секторах находится ваша входная дверь, обязательно повесьте на ручку двери металлический колокольчик.

Точности ради стоит заметить, что в фен-шуй важна не только та энергия, которая прилетает НА вашу дверь, но и та, которую вы получаете С двери в конкретном месте вашей квартиры. Всем, кто желает в этом разобраться, советую посмотреть какое-нибудь видео на YouTube о правильном распределении звезд фэн-шуй в доме.