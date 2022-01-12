Гороскоп для Крысы на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Крысам в этом году.

Для Крысы год водяного Тигра станет временем испытаний. Почему? Просто представителям этого знака нравится стабильность и устоявшийся образ жизни. Работа, не требующая больших затрат энергии, но приносящая стабильный доход. Вот только Тигр не любит однообразия. Поэтому сразу «подкинет» ситуации, в которых привычная схема действий перестанет работать. Придется экспериментировать. Причем препятствия возникнут сразу во всех сферах. Но, хорошие новости: это временно. Если вы будете честны с окружающими, то все закончится удачно.

Работа

Каких-то глобальных перемен в деловой сфере в этом году не предвидится. Однако, если вы решить схитрить и увильнуть от каких-то дел, рискуете потерять деньги или работу. А может и все вместе. Но если, наоборот, проявите активность и согласитесь на новые проекты, то сможете получить улучшить финансовое положение. Тигр предоставит крутой шанс взлететь по карьерной лестнице во второй половине года — пользуйтесь. Если рискнете и возьмете ситуацию в свои руки, быстро достигнете желаемого финансового уровня. Засомневаетесь — будете с трудом сводить концы с концами.

И постарайтесь не обсуждать личную жизнь коллег и их поведение за их спиной. Знаем: вы это любите. Сплетни приведут к проблемам на работе.

Отношения

В 2022 году личная жизнь Крыс изменится в лучшую сторону. Правда, чтобы это случилось, придется взять всю инициативу на себя. Тем, кто уже нашел вторую половинку, Тигр советует уделять ей больше внимания и заботы. Иначе ждите ссор и обид. А тем, кто еще в поисках любви, стоит активнее знакомиться и общаться с противоположным полом. Не надо ждать, что судьба сама все устроит. Иначе останетесь в одиночестве. Темпераментный Тигр не терпит бездействия.

Здоровье

На протяжении всего года вы будете чувствовать себя хорошо, энергии хватит на все. Правда в конце весны вероятны обострения хронических болезней. Лучше не ждите проблем, а еще в начале года займитесь профилактическим лечением, чтобы избежать осложнений. Кстати, сейчас самое время отказаться от вредных привычек. Отпуск лучше планировать на на конец лета или начало зимы. Отправляйтесь отдыхать в привычный для вас климат, это принесет пользу организму. Как и общение с любимыми, близкими людьми. Они помогут восстановить нервную систему.