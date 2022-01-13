Гороскоп для Быка на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Быкам в этом году.

Новый год — новые возможности для Быка в деловой сфере. Правда для этого придется усердно потрудиться. Но Быку это по силам, ведь работа для него — любимое увлечение. Правда все же выжимать из себя все соки не стоит. Как минимум, подхватите выгорание. Как максимум, другие проблемы со здоровьем.

А вот в любовной сфере каких-то кардинальных изменений ждать не стоит. Правда одиноким людям водяной Тигр все же подготовил небольшой сюрприз — романтическое знакомство в начале лета.

Работа

Работа кипит. Профессионализм, скрупулезность, ответственность представителей это зодиака найдут применение. В феврале-марте ждите выгодное предложение, которое может продвинуть вас по карьерной лестнице. Главное — показать себя как надежного партнера и соблюдать все сроки исполнения обязательств. Год хорошо подходит и для финансовых инвестиций. Только постарайтесь не складывать все деньги в одно место.

Обладатели убыточного бизнеса получат шанс возродить дело во втором квартале 2022 и стабилизировать материальное положение. Но для этого придется тщательно изучить схему работы конкурентов, прислушаться советам давних партнеров и изменить принцип ведения дел.

Отношения

В личной жизни на протяжении всего 2022 все будет весьма спокойно. Бурных романов не предвидится. Впрочем, и скандальных расставаний тоже. Если у вас уже есть партнер, то этот год вы проведете в полной гармонии. Главное — не забывать, что любимый человек нуждается во внимании и поддержке. Поэтому стоит чаще проводить время в кругу семьи. Одиноким Быкам представится шанс встретить вторую половинку. Правда они будут так увлечены работой, что легко пройдут мимо долгожданного человека. А если упустят этот шанс, то проведут весь год в одиночестве.

Здоровье

2022 год станет для Быка напоминанием: трудиться без сна и отдыха — плохая привычка. Как бы вы не были сосредоточены на работе, все же не стоит игнорировать сигналы организма. Иначе, наоборот, выпадете из трудовой колеи. Тигр не любит постоянного напряжения, потому отчаянным трудоголикам устроит принудительный «отдых». Устраивайте себе перерывы в работе, не работайте по выходным, а осенью возьмите отпуск и на две-три недели. Отправьтесь в путешествие или навестите дальних родственников. Это поможет перезагрузиться.