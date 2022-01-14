Гороскоп для Тигра на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Тиграм в этом году.

Водяной Тигр к звездным собратьям относится весьма дружелюбно. Поможет в личных делах и финансовых вопросах. Защитит от разбитого сердца и подскажет нестандартное решение давних проблем. Тигров ждут масштабные преобразования. Смело экспериментируйте в профессиональной сфере. Кто-то из вас обнаружит, что сможет неплохо заработать на любимом хобби. А кто-то — наконец-то наберется храбрости и сменит работу на более перспективную. Перемены не только помогут сделают Тигров счастливыми, но и принесут много денег. Готовьтесь к успеху!

Работа

Карьера Тигров в 2022 году расцветает. В феврале-марте ждите новых проектов или заманчивых предложений работы в других фирмах или направлениях. Смело берите новые задачи, но правильно рассчитывайте свои силы. Планирование, анализ ситуации, интуиция — три важных слова 2022 года. И хотя вас ждет успех и признание ваших заслуг коллегами, не дайте этому пробудить в вас звездную болезнь. Воздержитесь от надменного общения с теми, кто не так успешен. Поверьте: зазнайство ни капли не сыграет вам на руку. Относитесь к подаркам судьбы с благодарностью и помогайте другим.

Отношения

В личной жизни у Тигров весь год будут кипеть страсти. Период застоя наконец-то подошел к концу, и вы познаете все радости любви. Ждите романтических чувств и невероятных приключений в постели. Одинокие «хищники» сперва удивятся пристальному вниманию к собственной персоне лиц противоположного пола. И сперва откажутся в это верить. Это зря, наслаждайтесь моментом. Самое крутое время для любовной сферы — лето. Готовьтесь к бурным страстям, романтическим встречам и началу долгих отношений. А тем Тиграм, у кого уже есть вторая половинка, год принесет взаимопонимание с партнером и возрождение старых чувств.

Здоровье

Причин для беспокойства в 2022 году у Тигров не будет. Напротив, весь год они будут как энерджайзеры — всегда полны энергии. Организм будет жаждать физических нагрузок. Необязательно штурмовать тренажерные залы или записываться на бокс. Хотя бы начните чаще гулять и запишитесь в бассейн. Тело скажет спасибо. Тем более у вас появиться много свободного времени — проведите его с пользой. А если у вас есть проблемы со здоровьем, то стоит пройти плановое обследование в конце весны — звезды рекомендуют.