Гороскоп для Кролика на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Кроликам в этом году.

Если в прошлом году металлический Бык помогал вам жить размеренно, то водяной Тигр приготовил вам немало сюрпризов. Но не бойтесь: вы сохраните порядок в делах и финансовую стабильность на весь год. А вот в личной жизни произойдут изменения. Кто-то обрадуется таким переменам, а кто-то поймет, что ему стоит побыть одному. Но в любом случае каждый Кролик ощутит умиротворение и будет доволен происходящим. Тем более на перемены преимущественно будут влиять сами представители знака, а не звезды.

Работа

В год Тигра дела Кроликов на работе будут идти хорошо: стабильно и плавно. Если вы ждали повышения этой осенью, то сможете занять долгожданную должность. Но все же некоторым захочется чего-то большего. Как минимум, зарплаты. Вот только не бросайте начальнику на стол заявление об увольнении в порыве эмоций. Сперва найдите себе новую работу. А то будете долго сидеть без денег. К зиме появиться возможность запустить свой бизнес. Обязательно рискните! Вот только будьте аккуратнее с кредитами. Возможно, в этот момент лучше поискать инвесторов.

Отношения

Личная жизнь в 2022 году у Кроликов будет развиваться бурно. Романтические сюрпризы, новые поклонники и эксперименты в постели помогут справиться с унынием, который подарил прошлый год. Летом настанет время бурных романов и страстных признаний. Но уже к осени лучше определиться с чувствами и остепениться. Иначе воздыхатели исчезнут так же неожиданно, как появились. А вы останетесь в гордом, но грустном одиночестве. Семейным Кроликам захочется вернуть в отношения страсть и романтику. Вот только партнер не оценит порыв, чем вызовет желание поискать счастья на сторонею. Но будьте аккуратны: так вы можете разрушить отношения.

Здоровье

Если вы тщательно следите за своим здоровьем, то переживать не о чем. Правильное питание, регулярные физические нагрузки и ежегодный чекап организма творят чудеса. А если вы игнорируете сигналы организма, чтобы допилить очередной проект, то будьте готовы к выгоранию и даже больничной койке. Водяной Тигр любит себя, не жалеет времени для отдыха. А хищника лучше не злить. Год как раз подходит для того, чтобы вплотную заняться здоровьем. Например, пройти курс массажа или съездить в санаторий.