Гороскоп для Дракона на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Драконам в этом году.

Если повелитель прошлого года — белый металлический Бык — требовал от Драконов сфокусироваться на работе и забыть про личную жизнь, то черный водяной Тигр исправит это недоразумение. «Полосатый» поощрит Дракончиков за трудолюбие и упорство кучей бурных романов. Наслаждайтесь! На работе все будет стабильно, да и финансовое положение выйдет на долгожданный уровень — можно расслабиться. А вот о здоровье все же стоит позаботиться. Некоторых Драконов уже в феврале организм предупредит о грядущих неприятностях. Не стоит откладывать – визит ко врачу поможет избежать проблем.

Работа

Никаких кардинальных перемен в карьере в этому году Тигр для вас не приготовил. Все будет стабильно. Стабильно хорошо. Привычная работа принесет ожидаемый доход, а личная жизнь не будет мешать трудиться. Единственное, в середине лета стоит внимательно подписывать деловые бумаги, иначе можете упустить какую-то важную деталь и потерять деньги. В начале осени поступит неожиданное предложение сменить сферу деятельности. Это может прозвучать заманчиво, но все же рисковать не стоит. Лучше тщательно обдумать идею и принять решение в начале следующего года. А пока подумать, как любимое хобби можно превратить в дополнительный источник заработка.

Отношения

Хорошие новости: водяной Тигр приготовил для Драконов насыщенный романтикой и радостными переживаниями год. Неожиданные путешествия, романтические сюрпризы, интимные страсти — в 2022 году вас ждет все и даже больше. Поклонников или поклонниц будет много, но к июлю из этой армии все же придется кого-то выбрать. Впрочем, Тигр подскажет, как выйти из положения. В конце лета захочется отдохнуть от любовных подвигов и набраться сил. Тем более в ноябре вас ждет судьбоносное знакомство. И эти отношения могут сильно изменить ваш взгляд на мир, а также графу «семейное положение».

Здоровье

Ситуация со здоровьем у Драконов будет неоднозначная. То бодрость и хорошее настроение. То — апатия и упадок сил. Но все не стоит игнорировать сигналы тела. Особенно тем Драконом, у которые есть хронические болезни. Лучше весной заняться профилактическим лечением. Это не только предупредит обострение болезней, но подарит заряд энергии.