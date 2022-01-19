Гороскоп для Змеи на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Змеям в этом году.

В прошлом году белый металлический Бык был весьма щедр: помог реализовать масштабные планы, улучшить материальное положение и наладить любовные отношения. Но черный водяной Тигр не будет столь добр. Он приготовил для Змеи серьезных испытаний и неожиданных перемен. Позитивных или негативных? Зависит от самих Змеи. Если они решат помочь близким и поддержать окружающих, то Тигр им поможет. А вот тем, кто решит, наплевав на окружающих, достигнуть своих целей, будет вставлять палки в колеса. Привычка Змеи хитрить и искать обходные пути не сработает в год Тигра. Лучше действовать максимально честно. Это поможет прожить период без потерь и разочарований.

Работа

Приготовьтесь к серьезным переменам. Тигр приготовил для Змей много сюрпризов: кто-то получит новую должность или перейдет в новую фирму. Другие — полностью сменят сферу деятельности. Впрочем, они этого давно хотели. Год будет удачен для трудовых свершений, поэтому смело действуйте. Но не торопитесь. Как минимум, раньше августа увольняться не стоит, в середине осени вам придет выгодное деловое предложение. А те Змеи, что ищут работу, вряд ли до сентября найдут подходящий вариант. Не отказывайтесь от фриланса — он поможет заработать денег и прокачать профессиональные навыки. Одни плюсы!

Отношения

В личной жизни Змей в 2022 году произойдет много интересного. Тут и многообещающие романтические знакомства, и неожиданные встречи, и даже восстановление давно забытых отношений. Но не стоит пытаться получить выгоду от бывшего партнера, иначе Тигр выставит вас в крайне неловком положении. Лучше не играть с чувствами близких людей. Семейные Змеи в конце весны столкнутся с непониманием партнера в вопросах, связанных с деньгами. Постарайтесь проявить терпение и не обижаться по пустякам. Уже в июле ситуация изменится, а половинка осознает собственную ошибку.

Здоровье

В списке целей на 2022 год у Змей обязательно должен быть пункт «пройти полный чекап организма». Так они выявят скрытые проблемы и избежать нежелательных последствий. Под угрозой дыхательная и сердечная системы — лучше обратить на них особое внимание. А еще позаботиться о питании: привычка перекусывать на ходу чревата проблемами с кишечником. От экзотических путешествий пока лучше отказаться, слишком большой риск подхватить какой-то вирус или получить пищевое отравление. А вот отдых в окрестностях родного края благоприятно скажется на здоровье.