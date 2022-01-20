Гороскоп для Лошади на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Лошадям в этом году.

Лошади привыкли трудиться. Много и долго. Но водяной Тигр изменит их правила жизни: он не склонен загружать подопечных непосильной работой. 2022-й научит Лошадок, что достаточно разумных усилий для достижения целей. Отдыхать важно и нужно. И Тигр научит Лошадей это делать. Хотя представители знака привыкли вкалывать без сна и отдыха, игнорируя свои желания. В новом году Лошадей ждут невероятные любовные романы и творческие свершения. «Полосатый» настроен доказать, что жизнь — это удовольствие. Разрешите ему это сделать.

Работа

Пришло время насладиться плодами своих трудов. Да-да, ваши прошлые старания не прошли даром. Поэтому в 2022 вас ждет стабильная работа и крутой шанс выгодно вложить свои деньги и приумножить свой доход. Если в предложении нет ничего противозаконного, соглашайтесь!

Год Тигра во многих Лошадях откроет творческий потенциал. Кто-то занимается рукоделием, кто-то начнет рисовать, другой — писать стихи. Не стесняйтесь — делитесь своими произведениями хотя бы в социальных сетях. Вы можете вдохновлять других!

Отношения

Все страдания и переживания на любовном фронте в 2022 году подойдут к концу. Уже в марте вы окончательно избавитесь от ореола прошлых отношений и захотите романтических приключений. Дерзайте! Семейные Лошади поймут, сколько партнер вкладывает в эти отношения и начнут ценить его еще больше. А одиночки созреют для отношений и даже начнут ходить на свидания. Водяной Тигр поможет: в апреле, июле и сентябре он запланировал романтические знакомства. Главное — не слушать сердце, а не сплетни. И тогда звезды помогут сделать правильный выбор.

Здоровье

«Если не я, то кто?» — провальная тактика как для вашего физического здоровья, так и для эмоционального. Прекратите решать чужие проблемы в попытках получить любовь и признание других. Угодить всем не получится, а вот расшатать психику до нервного срыва — легко. В год водяного Тигра придется научиться говорить нет и даже делегировать задачи другим. Лошадям, имеющим хронические болезни, гороскоп рекомендует пройти обследование, чтобы избежать возможных проблем.