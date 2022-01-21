Гороскоп для Овцы на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Овцам в этом году.

Овце (Козе) гороскоп в 2022 году предсказывает ждать перемен. Как минимум, в профессиональной и личной сфере. И какими будут эти изменения зависит от внутреннего настроя представителей знака. Если вы верите в удачу и собственные силы, то звезды вас поддержат, и перемены пойдут на благо. Сомневаетесь в успех? Что ж, ваши ожидания подтвердятся. Но несмотря на это черный Водяной Тигр настроен к Козам весьма дружелюбно. Поэтому даже пессимистов постарается убедить в том, что окружающий мир не так и уж и плох. Но если те, не хотят менять мировоззрение, то позволит утвердиться во мнении. Не бойтесь перемен и доверяйте интуиции.

Работа

Если вы довольны существующим положением дел, то глобальных изменений от года Тигра ждать не стоит. У вас останется та же работа, привычный график и регулярный доход. Жаждущим перемен водяной Тигр подарит шанс избавиться от надоевшей рутины. Пробуйте новое или присмотритесь к любимому хобби. В 2022 у вас получится найти и раскрыть в себе скрытые таланты, а после превратить их в источник заработка. Живопись, шитьё, писательство и даже плетение бисером может приносить не только удовольствие, но и деньги.

Отношения

2022 — хорошее время для налаживания личных отношений. У семейных Коз могут возникнуть ссоры и разногласия с партнером. Не исключены проявления ревности. Так Тигр предлагает задуматься над собственным поведением и отношением к партнеру. Подсказка: нельзя только требовать. Научитесь прислушиваться к чувствам близкого человека. И если вам это удастся, то настанет новый, безумно крутой этап взаимодействия с партнёром. Иначе конфликты приведут лишь к расставанию. Свободных представителей знака летом ждет романтическое знакомство. Причем, весьма неожиданное. Вы можете отправиться в магазин за продуктами, а вернуться с любовью всей вашей жизни.

Здоровье

Гороскоп 2022 настаивает: сдайте анализы и пройдите обследование организма. Причем сразу в начале года. Особого внимания требуют опорно-двигательный аппарат и нервная система. И хронические заболевания, если они у вас есть. Так вы сможете защитить себя от возможных проблем со здоровьем. В остальных совета для Коз нет ничего нового: следить за питанием, не забывать о физических упражнениях и почаще бывать на свежем воздухе.