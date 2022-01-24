Как фэншуй поможет привлечь деньги в дом

Восточное учение подскажет, что сделать, чтобы дом был полной чашей.

Древнекитайское учение фэншуй рекомендует не просто самые оптимальные способы организации вашего пространства, но и помогает достичь различных целей, например, привлечение финансового достатка. Но перед использованием техник стоит понять одну простую вещь, что богатство приходит лишь к тем, кто его ждет и умеет принимать.

Священные животные

Еще в Древнем Китае верили, что каждый дом окружают духи священных животных. К ним относятся черная черепаха, которая олицетворяет воду, красный феникс — огонь, Зеленый Дракон — дерево, а Белый Тигр символизирует металл. И, если расположить фигурки этих животных в доме, то они способны защитить его от темных сил и очистить от отрицательной энергии.

Кроме этого, лягушка с тремя лапами и монетами во рту является одним из известных символов в фэншуй, и последователи учения верят, что она притягивает деньги в дом. Статуэтка должна быть сделана из желтого металла, которое напоминает золото.

Зеркало

Считается, что зеркало помогает духовному, финансовому и карьерному росту. Оно должно быть помещено в рамку, чтобы положительная энергия не рассеивалась, а концентрировалась в доме. Кроме этого, оно должно быть всегда чистым. Также стоит учесть расположение зеркала. Так, его нельзя вешать перед входной дверью или напротив окон.

Аквариум

Для привлечения положительной энергии необходимо расположить в доме аквариум с девятью рыбками, среди которых восемь золотых и одна черная. Золотая рыбка — символ денег, тепла и достатка. А черная рыбка призвана поглотить все беды и неудачи, которые подстерегают обитателей дома.

Китайские монеты

Китайские монеты с отверстием по середине считаются символом денежного изобилия и процветания в доме. И для привлечения достатка понадобится всего девять. Три из них необходимо положить в кошелек или под коврик у входной двери, предварительно перевязав красной бумагой и лентой. Остальные шесть нужно перевязать золотой лентой и бросить в аквариум. А для увеличения работоспособности несколько монет можно разместить во всех уголках дома.