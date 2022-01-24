Гороскоп для Обезьяны на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Обезьянам в этом году.

Суперспособность Обезьян — умение приспосабливаться ко всему. Благодаря интуиции они быстро улавливают внешние изменения и используют их в свою пользу. И это работает: 2022 станет для Обезьян временем профессиональных перемен и творческих свершений. Тигр поддержит в стремлении учиться и осваивать новые навыки. А во второй половине года даже подарит несколько деловых знакомств, которые помогут в реализации перспективных проектов. А вот в личной жизни каких-то глобальных перемен не предвидится. Впрочем, водяной Тигр все равно не позволит жизнерадостным Обезьянкам скучать в одиночестве.

Работа

2022 — удачное время для профессионального развития и роста. Обезьянки могут успешно закончить универ или профессиональные курсы и получить выгодное предложение сотрудничества. Или же найдут возможность зарабатывать легкие деньги на любимом хобби. А кто-то наконец-то решиться открыть собственный бизнес. Не бойтесь и пробуйте все, что покажется интересным. Главное — не пренебрегать юридическими формальностями. Работать по договору, требовать расписку, давая в долг, и не забывать платить налоги. Например, не соглашаться работать без трудового договора.

Отношения

В 2022 многие Обезьяны изменять свой взгляд на то, какой должна быть их личная жизнь. Некоторая захотят уединения: разорвут умирающие отношения, займутся изучением себя и поиском своих истинных желаний. Другие, наоборот, переключаться на легкие интрижки и отношения на одну ночь. Тигр не против экспериментов и развлечений. Но все же ищете партнеров со схожими взглядами на жизнь. Или же хотя бы говорите о своих планах на берегу. Иначе казалось бы ничего не обязывающий роман закончится выяснением отношений и последующей враждой. Семейным представителям знака следует не злоупотреблять доверием и терпением второй половинки. Проявите заботу и покажите свои лучшие качества.

Здоровье

Особых причин для беспокойства по поводу здоровья у Обезьян в этом году не будет. Напротив, на протяжении всего года у них будет сохраняться хорошее самочувствие. Если у какого-то простуды и получится нарушить ваши планы, то вина самих Обезьян. Следует одеваться потеплее и избегать сквозняков. А еще — задуматься об отпуске. Подсказка: водяной Тигр любит отдыхать с комфортом. поэтому стоит отправиться на море хотя бы на недельку. Это поможет восстановить силы и зарядиться энергией.