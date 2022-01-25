Гороскоп для Петуха на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Петяхам в этом году.

2022 год для Петуха выдастся, мягко говоря, неоднозначным. В профессиональной и личной сфере будет много побед, но и столько же разочарований. Но все же отчаиваться не стоит. Ближе к концу года Петухи осознают, что все происходящее пошло на благо. Одних неудачи закалят и подтолкнут к новым свершениям. Другие осознают, что прошлые цели были навязаны обществом, а сами они хотят совсем другого. И будут следовать своим реальным порывам. Вот только не нужно сразу бросаться в бой. Лучше посвятите это время определению жизненных приоритетов и построению планов.

Работа

Петухам стоит быть готовыми как к взлетам, так и к падениям. Уже в начале года их ждут важные новости. Те, кто несмотря на все препятствия не сдался и продолжил рваться к карьерной вершине, получат новую должность или крутой проект. А те, кто все это время плыл по течению, вынуждены будут искать новое место работы. Но это даже хорошо. Вы сможете разобраться в себе и заняться тем, что вам действительно нравится. Самое время изучить новую профессию или монетизировать любимое хобби — это хорошая возможность неплохо подзаработать.

Отношения

В личной жизни в 2022 у Петухов все будет весьма ожидаемо. В конце лета нужно готовиться к напряжению в отношениях : партнер в очередной раз выскажет претензии и упрекнет в невнимательности. Но Петух знает свои недостатки и мастерски умеет улаживать конфликт. Поэтому какой бы сильной не была ссора, она завершится страстным примирением. Одиночки вряд ли решатся в 2022 изменить статус — их полностью устраивает их жизнь сейчас. Но все же неплохо будет пересмотреть взгляды и обратить внимание на того, кто давно находится рядом, помогает и поддерживает.

Здоровье

Если Петух ведет мало-мальский здоровый образ жизни, то беспокоиться не стоит. Сохранить хорошее самочувствие поможет здоровый рацион и тренировки. А если времени и сил на тренажерный зал не остается, постарайтесь подольше и почаще гулять. Это тоже полезно. Не менее полезным будет завязать с вредными привычками. Так вы не только сохраните здоровье, но и сэкономите немало денег.