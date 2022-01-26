Гороскоп для Собаки на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Собакам в этом году.

2022 год станет для Собаки удачным временем для реализации в творчестве или любовных приключений. Кажется, представители знака заскучали без движения. Однообразие вгоняет их в тоску. Но это не надолго: год водяного Тигра принесет немало перемен. Первые изменения Собаки заметят с началом весны. Некоторые найдут в себе скрытые таланты, другие захотят реализовать давний проект. А кто-то сосредоточится на личной жизни: предаются бурным страстям и экспериментам в постели. Если раньше у Собак на первом месте стояла работа, то сейчас — поиск себя и занятие любимым делом.

Работа

2022 — для Собаки стабильный период. Ее ждет привычная работа и доход. Тем, кто лишь начинает карьеру, Тигр подготовит успешный старт. Он знает: Собаки невероятно трудолюбивы и скоро добьются всего, что захотят. Правда в отличие от знаков, они уверены: чтобы прийти к успеху в каком-то деле, нужно начинать с самых низов. И такой подход Тигр одобряет. Владельцы бизнеса в год Тигра могут столкнуться с небольшими финансовыми трудностями. Возможно, подведут поставщики или потенциальный заказчик внезапно передумает заключать сделку. Соберитесь и спокойно двигаться дальше. К осени положение изменится в лучшую сторону.

Отношения

В личной жизни Собаки противоречивы: с одной стороны не любят одиночества, с другой — пугаются кардинальных перемен в личной жизни. Тигр советует довериться чувствам и не бояться новых отношений. Тем более он как раз приготовил сюрприз — неожиданную встречу с кем-то из прошлого. Ностальгия по былым временам возродит чувства и станет началом нового романа. Семейных Собак тоже ждут хорошие новости. чёрный водяной Тигр тоже не оставит без внимания. У давних пар вновь проснется страсть друг к другу.

Здоровье

В 2022 Собакам стоит быть более аккуратными со своим здоровьем. Не давите на себя избегайте чрезмерных нагрузок как физического, так и умственного характера. Добьетесь либо проблем с позвоночником и суставами, либо нервного истощения и соматических болезней. А вот умеренные занятия спортом, не только полезны, но и необходимы. Ведь собаки не отличаются богатырским здоровьем.