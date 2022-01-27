Гороскоп для Свиньи на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Свиньям в этом году.

Тигр позаботится, чтобы в 2022 году у Кабанов все было хорошо. Получится реализовать давние планов и исполнить тайные желаний. Многие почувствуют удачу в делах уже с февраля. Внезапно найдется решение сложных вопросов, а разногласия с коллегами или родственниками исчезнут. Пользуйтесь этим! Самое время заняться реализацией профессиональных амбиций или развитием творческих способностей. Водяной Тигр поддержит и поможет, чтобы у вас все получилось. У одиночек появиться шанс наконец-то встретить свою половинку, а у тех, кто в парах, добиться серьезных гармоничных отношений.

Работа

В карьере Кабанов ждут благоприятные перемены: новая должность или даже новая сфера деятельности. Предложение сменить профессию поступит Кабанам уже этим летом. Но не торопитесь, тщательно взвесьте все за и против. Придется решить, что для вас важнее — деньги или спокойствие. Если хотите сохранить душевное равновесие, то лучше отказаться. А если увеличить доход, то наоборот. Владельцы бизнеса смогут добиться реализации своих задач к осени 2022. Правда, с помощью партнеров.

Отношения

У Кабанов-одиночек есть повод для радости: 2022 принесет кучу многообещающих знакомства. Вот только представители этого знака не всегда доверяют собственным предчувствиям. Пришло время отбросить сомнения и довериться судьбе. Не переживайте,Тигр все организует. С вашей помощью, конечно. Избегайте привычки проводить дни в одиночестве, выходите в свет или отправляйтесь в путешествие. Именно там вы встретите свою судьбу.

Весной стоит отправиться в путешествие. Одни Кабаны встретят судьбу в дальнем путешествии. Другие — столкнутся с возлюбленным, направившись на привычную прогулку по окрестностям. Главное, по мнению гороскопа, избегать привычки мечтать в одиночестве. Любой выход в свет водяной Тигр готов превратить в судьбоносную встречу.

Здоровье

Задача для Кабанов — работать на опережение. Пройти проверку здоровья у врача еще до того, как что-то заболит. Да, это реально. А тем, у кого вообще хронические болезни, Тигр рекомендует отправиться в санаторий. Особое внимание нужно уделить нервной системе и опорно-двигательному аппарату. Также сейчас удачно время для записи в тренажёрный зал или бассейн. А вот от экстремальных развлечений лучше отказаться. Лучше этим летом подарите себе любимый пляжный отдых. Он поможет перезарядиться.