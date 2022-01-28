Начни год Тигра с деньгами

Как притянуть к себе деньги с помощью Ци Мень Дун Цзя?

4 февраля 2022 года – время наступления года Чёрного Тигра по Тысячелетнему солнечному календарю. Это важнейшая дата для всех практиков китайской метафизики. Именно в этот день происходят кардинальные энергетические перемены, влияющие на всё происходящее и судьбы людей.

В точке отсчета важно запустить волну позитива и начать год с чего-то хорошего. Например, с активации своей денежной удачи.

Благо, день 4 февраля предоставляет нам такую возможность.

В час Козы на юге образуется отличная денежная структура Ци Мень Дун Цзя, эффект активации которой – получение неожиданных денег в течение 30 дней. Не правда ли, неплохой подарок, который мы можем сделать сами себе.

Хорошая результативность активации поддерживается тем фактом, что в указанное время на юге открываются двойные Врата прибыли: часовые и месячные.

Итак, что же нужно сделать, чтобы запустить процесс?

Во-первых, важно определиться с временем. Сложность заключается в том, что час Козы в разных населенных пунктах начинается в разное время на местных часах. Я предлагаю вам использовать усредненное и для правильности усеченное время – 14.00 – 15.00 по вашему местному времени.

Сектор активации – юг. Это 45-градусный компасный сегмент, определяемый, стоя с компасом в центре квартиры. Вы можете ориентироваться на компасный сегмент от 160 до 200 градусов.

В указанное время в южном секторе вашего дома или офиса нужно установить так называемые активаторы энергии. В данном случае лучше использовать свечи.

В идеале – желтые или оранжевые. По желанию, к ним можно добавлять: вентилятор, магнитофон с приятной музыкой, мобиль или комнатный фонтанчик. Активаторы устанавливаются как можно ближе к внешнему периметру помещения на уровне не выше 1 метра от пола. Хорошо, если в месте активации есть дверь или окно. В таком случае устанавливайте активаторы прямо перед дверью или на подоконнике.

Есть определенный знак того, что ваша активация прошла успешно, и можно ожидать от нее хорошего результата. В течение непродолжительного времени после активации или прямо во время нее вы должны увидеть человека в белой рубашке.

Но даже если вы не увидите этого знака или просто забудете о нем, вы все равно можете получить хороший результат от активации. Ибо манифестации – это просто некое подтверждение, которое посылает нам Вселенная.