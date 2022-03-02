Где ловить удачу в своей квартире в марте

Фэншуй-прогноз основан на циклах китайского календаря. Прогноз на данный период поможет найти гармонию в окружающем мире за счет активации благоприятных зон и направлений, подскажет, какие именно зоны в доме нуждаются…

В марте (после 5 числа) лучшие комбинации годовой и месячной звезд фэншуй сложатся на юго-востоке, востоке и севере, более или менее – на северо-востоке. Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность, если вы хотите получить хорошие результаты в наступающем месяце.

Напомним, что фокус внимания следует обращать на расположение таких важных объектов в доме, как входная дверь (и в квартиру, и в личную комнату), спальное место и рабочий стол.

Итак, самой сильной по сезону окажется энергия востока. Комбинация звезд 3 и 8 вкупе с восточным раскладом Ци Мень Дун Цзя стимулируют много активности, движения, поездок, громких выступлений, приличный информационный поток, много связей и общения. А сильная звезда образования и культуры Тянь Фу особенно поддержит деятельность, связанную с творчеством и саморазвитием.

Юго-восточная комбинация звезд 4 и 9 традиционно благоволит романтике, завязыванию новых отношений, приятному легкому флирту. Но не только.

Сочетание 4-ки и 9-ки весьма полезно для прогресса в обучении, творческих занятий и научных изысканий. Так что, если вы испытываете недостаток вдохновения, установите свой рабочий стол, мольберт или рояль на юго-востоке квартиры или личной комнаты.

Стоит также заметить, что выраженный юго-восток будет склонять его обитателей к уединению, скрытности, к деятельности тайной, секретной, иногда малопонятной и ускользающей. Такова уж природа творчества. В результате интуитивных поисков из неопределенности вдруг таинственно появляется нечто, порой вовсе не похожее на первоначальный замысел.

Энергетика севера больше подойдет тем, кто настроен отдохнуть, либо занят в основном достаточно приятной, не особенно напряжной деятельностью.

Тем, кто имеет возможность несколько притормозить с тем, чтобы всё основательно продумать и обустроить с большей организованностью и упорядоченностью.

Комбинация звезд 1 и 6 будет особенно полезна непоседливым и часто отвлекающимся детям. Сочетание ума 1-цы и дисциплинированности 6-ки поможет им сконцентрироваться и сделать домашнее задание и легче, и быстрее.

На северо-востоке открываются месячные Врата прибыли. Что говорит само за себя. Но стоит настраиваться на выраженную конкуренцию и борьбу за территории.

В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудшей энергии месяца, которую желательно обходить стороной и никоим образом не активировать, дабы не спровоцировать лишних проблем и сложных ситуаций. В марте это энергия юга. Если ваша входная дверь получает южную энергию, на весь месяц поставьте перед дверью ширму так, чтобы входящей в дом ци некуда было распространяться. Либо установите большое зеркало, выталкивающее входящую ци обратно наружу.