Март – лучшее время для активации помощи Великого Ян года

В какие числа этого месяца можно поймать за хвост удачу?

В китайской традиции четыре благородных помощника года – это определенные энергии пространства, активируя которые мы можем получать разные виды Удачи и помощи от Вселенной. И один из них – это Великий Ян или Солнце.

Энергия Великого Ян особенно благоприятствует мужчинам, как в карьере, так и в сфере отношений. Женщинам она дает поддержку в янских делах, помогает получить помощь от мужчин и начальников. Солнце стимулирует реализацию идей и новых проектов, помогает рассеивать мрак, преодолеть депрессию, справиться с неприятными переживаниями. В фэншуй ци Солнца используют для того, чтобы сгладить энергии и спровоцированные ими неприятности, если вы потревожили в доме так называемые аффликции – годичные энергии, которые нельзя беспокоить ремонтом, сверлением, копанием земли вокруг дома и т.п.

В марте энергия Великого Ян окажется самой сильной в году. Дело в том, что его обитель в год Тигра – восток-2 (компасный сегмент 85 – 95 градусов). А в марте восточный дом энергетически максимально полон. Соответственно, самой сильной и действенной окажется и поддержка Великого Ян. Конечно же, если вы активируете его в правильное время.

Я выбрала для вас две отличные даты для активизации Солнца в марте:

4 марта в час Обезьяны и 31 марта в час Лошади.

Некоторая сложность заключается в том, что в разных населенных пунктах китайские двухчасовки начинаются в разное время по местным часам.

Я предлагаю вам использовать усредненное и для правильности усеченное время – 4 марта с 16.00 до 17.00, а 31 марта – с 12.00 до 13.00 по вашему местному времени.

Итак, что же нужно сделать, чтобы запустить благоприятный процесс?

Стоя в центре помещения с обычным туристическим компасом, нужно найти у внешней стены вашего офиса или квартиры область, соответствующую сегменту 85 - 95 градусов. В указанное время энергию в этой области нужно запустить или активировать. Для этого необходимо установить здесь так называемые активаторы энергии: комнатный фонтанчик или вентилятор. Активаторы можно установить прямо на полу или на невысокую подставку.

Активизация на 4 марта обладает дополнительным весомым преимуществом. В этот час на востоке складывается так называемая структура Трех генералов, эффект активации которой – получение хороших новостей в течение 10 дней.

И это в целом очень позитивное время, которое хорошо использовать для важных дел, нацеленных на порождение и благополучное развитие.

Но у двухчасовки 31 марта тоже есть свой позитив. Час Лошади особенно благоприятен для выступлений, презентаций, убеждения людей и налаживания контактов с клиентурой.