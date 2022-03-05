Денежная активация на 8 марта

Сделайте себе подарок на 8 Марта – активируйте структуру «Зеленый Дракон поворачивает голову».

В преддверии международного праздника 8 марта, конечно же, хочется сделать всем женщинам интересный метафизический подарок. Благо, день 8 марта предоставляет мне такую возможность.

В час Козы на севере образуется один из самых лучших раскладов в Ци Мень Дун Цзя «Зеленый Дракон поворачивает голову».

Справедливости ради нужно отметить, что структура Дракона работает не только на деньги. Традиционная транскрипция расклада – «Для всех дел и замыслов большое счастье и выгода». Считается, что грамотное использование структуры приносит и прибыль, и славу, и процветание. Ее часто применяют, желая получить новый пост, выиграть в судебном процессе, начать новый проект или строительство, переезда и других позитивных дел. Но коль скоро на небесном кольце расклада фигурируют именно деньги, чаще всего, структура используется для привлечения прибыли и успеха в делах сугубо материальных.

Что ж, видимо именно такая удача актуальнее других на грядущий день 8 марта.

Тем более, что час Козы в этот день дополнительно поддерживает именно материальный аспект: несет энергию звезды «Нефритовый чертог», благоприятную для приобретения ценностей, коммерческих сделок и решения финансовых вопросов.

Итак, что же нужно сделать, чтобы запустить поток позитивной ци структуры Дракона?

Во-первых, важно определиться с временем. Сложность заключается в том, что час Козы в разных населенных пунктах начинается в разное время на местных часах. Я предлагаю вам использовать усредненное и для правильности усеченное время – 14.00 – 15.00 по вашему местному времени.

Сектор активации – север. Это 45-градусный компасный сегмент, определяемый, стоя с компасом в центре квартиры. Вы можете ориентироваться на показания от 340 до 20 градусов.

В указанное время в северном секторе вашего дома или офиса нужно установить так называемые активаторы энергии. В данном случае лучше использовать комнатный фонтанчик или стеклянный сосуд с водой, куда вы опускаете аэратор для аквариума. Смысл в том, что вода должна двигаться. Если таких активаторов у вас нет, вы вполне можете использовать вентилятор или магнитофон с приятной музыкой. Активаторы устанавливаются как можно ближе к внешнему периметру помещения на уровне не выше 1 метра от пола. Хорошо, если в месте активации есть дверь или окно. В таком случае устанавливайте активаторы прямо перед дверью или на подоконнике.

Есть еще один вариант активации этой структуры. В указанное время можно просто прогуляться в северном направлении от места вашей постоянной дислокации, думая об успехе вашего дела, важных планах на будущее и т.п. Идти нужно, как минимум, минут двадцать. По пути нельзя недолго останавливаться и отвлекаться на постороннее общение и отвлекающие от главной идеи мысли. В заранее выбранной северной точке обязательно нужно «закрепиться»: посидеть или постоять минут десять, повернувшись лицом на север, думая о своем успехе и о том, как, какими способами и при участии каких людей его можно достичь.

Вариант попроще: вы можете просто прогуляться в какое-то дорогое, фешенебельное или престижное место (на севере), впитывая энергию богатства и думая о вашем скором материальном процветании.