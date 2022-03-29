Ба Цзы прогноз на апрель: быстро ничего не получится

Апрель 2022 года – месяц Зелёного или Деревянного Дракона, Цзя Чэнь.

Энергия Янского Дерева года Тигра обретает свою проявленность в небесном стволе месяца. Это значит, что именно сейчас мы реально увидим и прочувствуем то новое, что зародилось и проросло в новом году. Эти новшества обретут фундамент, ощутят твердую почву под ногами. Наступит время их закрепления и очевидного развития.

Закрепление и освоение территорий – процесс не быстрый. «Полный скрытый отклик» в карте Ци Мень Дун Цзя месяца говорит о том, что большая часть дел и проектов в апреле будет продвигаться медленно, по чуть-чуть, с задержками и пробуксовыванием. Поэтому не стоит рассчитывать на скорое разрешение насущных задач. Зато это хорошее время для того, чтобы действовать на автопилоте, либо взять тайм-аут, отойти от дел и позволить себе погрузиться во что-то интересное, заняться самообразованием.

Кое у кого, правда, выраженная динамика в жизни все-таки будет присутствовать. И прежде всего, у начальства, людей, рожденных в годы, оканчивающиеся на 2, 6 и в 1964 году, людей, рожденных в годы Обезьяны и Козы, а также у тех, в чьих домах и офисах сильно проявлен юго-западный сектор.

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 2 и в 1964 году, обретут особенную влиятельность и даже некоторые сверхспособности. Именно сейчас они окажутся в силах совершить в каком-то смысле качественное преобразование действительности и кардинальным образом разрешить имеющиеся проблемы.

Не упустите это волшебное время! Сейчас вы лидер, мастер и идейный вдохновитель!

Интересной особенностью апреля является также и то, что в этом месяце для многих откроется «денежное хранилище». В частности, для тех, чей элемент богатства по Ба Цзы – элемент Воды. Как правило, хранилище открывается либо для того, чтобы положить в него деньги, либо для того, чтобы их вынуть.

Вынимайте с осторожностью, ибо столп месяца относится к разряду «звезд банкротства». В такое время финансовые решения нужно обдумывать тщательнее и обязательно просчитывать возможные риски.

С учетом энергий месяца более событийным апрель обещает быть для родившихся в годы и месяцы Собаки (в октябре, после 4-8 числа). Их ожидает некая динамика в отношениях с друзьями и сослуживцами, возможны изменения в родительском доме.

Кроме того, столкновение энергий ожидает родившихся в годы, оканчивающиеся на 0. В этом месяце им определенно будет, чем заняться.

Но для любой важной активности я не советую выбирать ни им, ни кому-либо другому так называемые дни столкновений энергии дня с энергией месяца: 2, 15 и 27 апреля 2022 года.

Правильной настройки на энергии месяца!