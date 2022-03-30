Где ловить Удачу в своей квартире в апреле

Прогноз на данный период поможет найти гармонию и удачу в своей квартире за счет активации благоприятных зон и направлений.

В апреле (после 5 числа) лучшие комбинации годовой и месячной звезд фэншуй сложатся на юге, северо-западе и северо-востоке, более или менее – на юго-востоке. Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность, если вы хотите получить хорошие результаты в наступающем месяце.

Южная комбинация звезд 9 и 4 исключительно благоприятна для обучения и творчества. Здесь будут рождаться новые идеи для перспективного развития в самых разных областях.

Кроме того, сочетание 9-ки и 4-ки – идеальный вариант для тех, кто ищет романтики, новых знакомств или просто желает стать более популярным за счет усиления своей привлекательности и харизматичности.

Южный расклад Ци Мень Дун Цзя, в свою очередь, поддержит любую активность, связанную с красотой, улучшением имиджа, презентациями и выступлениями, экзаменами и соревнованиями, любого рода оформлением и представительством.

На северо-западе образуется более рабочая картинка. Его хорошо использовать тем, кто плотно погружен в рабочий процесс, кому важна хорошая, продуманная до мелочей, организация жизнедеятельности.

Кроме того, именно северо-западный сектор в апреле является наилучшим для тех, кто как раз сейчас занимается здоровьем. Звезда врача Тянь Синь медленно, но верно истощает Звезду болезни.

Идеальная картинка для зачатия сложится для тех, кто сумеет «скомпоновать» юг и северо-запад. Например, ваша спальня находится на юге при входной двери, получающей северо-западную энергию.

На северо-востоке второй месяц подряд открываются месячные Врата прибыли.

Месячная звезда Тройка, прилетевшая к годовой Восьмерке, никому не даст заскучать без дела.

Благоприятная звезда Тянь Фу на юго-востоке будет особенно благоволить деятельности, связанной с гуманитарными аспектами. Но на пути развития и саморазвития далеко не все вам будет ясно и понятно. Здесь будет присутствовать налёт какой-то зыбкости, тайны и запутанности. Незримые силы подкинут волшебный клубок, который будет весьма интересно разматывать.

В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудшей энергии месяца, которую желательно обходить стороной и никоим образом не активировать.

В апреле это энергия севера. Если ваша входная дверь получает северную энергию, на весь месяц повесьте на ручку двери металлический колокольчик.

Для новичков и начинающих фэншуистов заметим, что дверь, получающая северную энергию, это не только и не обязательно дверь, находящаяся непосредственно в северном компасном секторе. Это может быть и та дверь, на которую прилетают северные звезды, когда вы смотрите на нее относительно местоположения своей кровати или рабочего стола. Понимаю, что для кого-то это может быть слишком сложно, но иногда про это тоже стоит упомянуть.