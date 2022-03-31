Апрель 2022 – время магической реальности

Целых три раза в текущем году складывается довольно редкая картинка в месячных картах Ци Мень Дун Цзя.

Это ситуация, когда звезда болезней и проблем – звезда Тянь Жуй имеет шанс переродиться и приобрести характер более благоприятной звезды – звезды Тянь Цинь. Часто такую ситуацию можно охарактеризовать фразой «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Заметим, что Тянь Цинь – это всегда главная звезда в раскладе, звезда, задающая основную тему месяца и определяющая основные тренды приходящего времени. Поэтому несмотря на полный скрытый отклик в месячном раскладе, при котором, как правило, мы не видим никакой особенной динамики и выраженного развития, апрель, тем не менее, будет очень интересным месяцем.

К сожалению, по большому счету о проявлениях звезды Тянь Цинь не так уж много вполне конкретной информации. Обычно пишут, что она соотносится с домом, где находится император или предводитель, а потому считается звездой счастья, благоприятной для многих дел. Ее второе название «Честность и верность». Кто-то, наоборот, считает, что звезда не так уж и благоприятна, поскольку милости короля порой могут быть весьма чреваты.

В любом случае нам будет, за чем таким интересным понаблюдать.

В течение трех месяцев 2022 года: в апреле, июне и в декабре.

И прежде всего, стоит обратить внимание на то, как поведет себя коронавирус. Как не крути, а это самая актуальная болезнь последнего времени.

Приобретение звездой болезни иных, более благоприятных качеств – это, пожалуй, хороший знак.

Но Тянь Жуй – это не только болезни. Помимо всего прочего, это всегда главная проблема текущего времени.

Тянь Цинь, в свою очередь, это звезда мастера, колдуна, человека, способного кардинально преобразовать текущую трудную ситуацию. Ищите их в своем окружении. Подсказка: это могут быть люди, рожденные в годы, оканчивающиеся на 2, либо рожденные в 1964 году. Действуя на фоне Врат Смерти, эти люди окажутся в силах трансформировать реальность, завершить какие-то процессы и через уничтожение старого и отжившего подготовить качественный переход к чему-то новому.

Дом, в который попадает звезда Тянь Цинь, в апреле энергетически заполнится для всех. Поэтому мы все и увидим, и ощутим эти качественные глобальные преобразования. Но у каждого из нас появится и свой личный шанс на некую полезную трансформацию в жизни. Попробуйте им воспользоваться!