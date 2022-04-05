Активация Удачи на 8 апреля

Эксперт китайской метафизики расскажет, где и как найти хорошие новости.

8 апреля – мой день рождения. И несмотря на все трудности нового времени я хочу начать свой личный новый год на позитиве, в дружественной коллективной атмосфере. И так удивительно совпало, что именно этот день дарит мне прекрасную возможность напомнить о себе своим постоянным читателям и объединить всех за хорошим делом с отличными перспективами.

В час Обезьяны в восточном направлении сложится благоприятнейшая структура Ци Мень Дун Цзя, которую каждый сможет использовать себе в благо, в зависимости от личных предпочтений.

Структуру можно активировать, находясь у себя дома или в офисе с эффектом получения хороших новостей в течение 10 дней.

Для этого в час Обезьяны на востоке вашего помещения (вблизи внешнего периметра) нужно установить так называемые активаторы энергии: комнатный фонтанчик или вентилятор. К ним можно добавлять свечи, движущиеся мобили, аромалампу.

Восток в данном случае – это сектор в 45 градусов, определяемый с обычным компасом из центра помещения. Будет еще лучше, если вы сумеете попасть в компасный сегмент 85 – 95 градусов и таким образом одновременно активировать энергию Великого Ян – одного из благородных помощников года.

Некоторая сложность заключается в том, что час Обезьяны в разных населенных пунктах начинается в разное время на местных часах. Я предлагаю вам использовать усредненный и для правильности усеченный временной интервал 16.00 – 17.00 по вашему местному времени.

Еще один вариант использования структуры – активация прогулкой благоприятных раскладов Проход духов и Небесный проход.

Прогулка в проходы активизирует удачу в самых разных областях: в карьере, бизнесе, поиске второй половинки, во всех делах, связанных с недвижимостью, переездами и путешествиями, в обучении и саморазвитии, лечении болезней.

Для того чтобы активизировать структуру нужно заранее наметить для себя некий пункт на востоке от места вашей постоянной дислокации, где вы могли бы «закрепиться» в конце прогулки. В указанное время нужно выйти из вашего дома или офиса и идти как минимум минут 15, лучше больше. По пути нельзя надолго останавливаться и отвлекаться на посторонние разговоры. Старайтесь мысленно сосредоточиться на том, в чем именно вам сейчас нужна Удача.

В месте, которое вы выбрали для закрепления, нужно встать или сесть спиной на восток и сделать себе правильное пожелание.

Но и это еще не все возможности для этого часа. Небесный ствол часа Обезьяны является оператором активируемой структуры. Это дает отличный шанс получить хорошие результаты в отношении того дела, которым вы будете заниматься в указанное время. Есть, правда, свои предостережения. Время не подходит для медицинских процедур и других действий, которые могут вызвать порезы или травмы. Кроме того, родившимся в годы, оканчивающиеся на 7 и 9, а также в 1994 году, не стоит использовать этот час для важных дел и начала новых проектов. Их везение, к сожалению, будет ограничено.