Где ловить Удачу в своей квартире в мае
Эксперт китайской метафизики Султанбекова Шели рассказала, в каком месте нашего дома поселится удача.
В мае (после 5 числа) лучшие комбинации годовой и месячной звезд фэншуй сложатся на юге и севере, более или менее – на северо-западе, западе и востоке. Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность, если вы хотите получить хорошие результаты в наступающем месяце.
Из всех упомянутых секторов юг окажется самым энергетически сильным.
Комбинация южных звезд 9 и 3 способствует быстрому продвижению и ярким заметным проявлениям. Ее хорошо использовать тем, кто смел, напорист, ведет активный образ жизни и не боится рисковать для достижения своих целей.
А также для тех, кто занимается творчеством, работает в сфере журналистики, искусства, дизайна и красоты, готовится к экзаменам или выступлениям на публике.
На северо-западе альянс двух самых главных показателей, отвечающих за материю: Врат прибыли и Денег на небесной тарелке в месячной карте Ци Мень Дун Цзя. Соответственно, активное использование сектора активизирует вам и то, и другое. Но за одним, спровоцирует неподчинение младших старшим и подчиненных боссам. Поэтому если вы босс или старший мужчина в доме, будьте готовы к оппозиционным проявлениям нижестоящих.
В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудшей энергии месяца, которую желательно обходить стороной и никоим образом не активировать.
В мае это энергия юго-запада. Если ваша входная дверь получает юго-западную энергию, обязательно повесьте на ручку двери металлический колокольчик.
И не поленитесь прозванивать вашу прихожую каждый раз, когда приходите домой. Это поможет уменьшить негатив весьма проблемной комбинации звезд 2/5.