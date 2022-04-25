Где ловить Удачу в своей квартире в мае

Эксперт китайской метафизики Султанбекова Шели рассказала, в каком месте нашего дома поселится удача.

В мае (после 5 числа) лучшие комбинации годовой и месячной звезд фэншуй сложатся на юге и севере, более или менее – на северо-западе, западе и востоке. Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность, если вы хотите получить хорошие результаты в наступающем месяце.

Из всех упомянутых секторов юг окажется самым энергетически сильным.

Комбинация южных звезд 9 и 3 способствует быстрому продвижению и ярким заметным проявлениям. Ее хорошо использовать тем, кто смел, напорист, ведет активный образ жизни и не боится рисковать для достижения своих целей.

Север будет исключительно благоприятен для учителей и учащихся.

А также для тех, кто занимается творчеством, работает в сфере журналистики, искусства, дизайна и красоты, готовится к экзаменам или выступлениям на публике.

На северо-западе альянс двух самых главных показателей, отвечающих за материю: Врат прибыли и Денег на небесной тарелке в месячной карте Ци Мень Дун Цзя. Соответственно, активное использование сектора активизирует вам и то, и другое. Но за одним, спровоцирует неподчинение младших старшим и подчиненных боссам. Поэтому если вы босс или старший мужчина в доме, будьте готовы к оппозиционным проявлениям нижестоящих.

Запад подойдет тем, кто хотел бы просто отдохнуть. Либо заняться саморазвитием, пополнить багаж своих знаний в области юриспруденции или метафизики. Кроме того, западные энергии будут особенно синхронны с деятельностью тех, чья деятельность связана с каким бы то ни было консультированием.

Восток будет энергетически слаб. Но в этом направлении складывается весьма интересный расклад Ци Мень Дун Цзя «Дух тюрьмы обретает чудо». Традиционная транскрипция расклада: «При занятиях коммерцией в результате сделки получаешь огромную прибыль. Человек, находящийся в тюрьме, получает прощение с Небес и выходит на свободу». Расклад облагородит спорное сочетание звезд 3/6, делая восток вполне приемлемым и до определенной степени благоприятным сектором мая.

В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудшей энергии месяца, которую желательно обходить стороной и никоим образом не активировать.

В мае это энергия юго-запада. Если ваша входная дверь получает юго-западную энергию, обязательно повесьте на ручку двери металлический колокольчик.

И не поленитесь прозванивать вашу прихожую каждый раз, когда приходите домой. Это поможет уменьшить негатив весьма проблемной комбинации звезд 2/5.