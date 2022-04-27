Прогноз Ба Цзы на май

Май 2022 года – месяц Зеленой или Деревянной Змеи, И Сы.

Ствол Янского Дерева года обретает листву иньского дерева месяца.

Все, что кардинально обозначилось в апреле, получит дальнейшее развитие.

С преобладающим живым участием уже не самых главных лиц, но их советников и ставленников. Активно будет идти процесс трансформации действительности: прощания со старым и отжившим, зачищения территорий и подготовки фундаментов для новой жизни. Идти будет порой хаотично и вне всяких правил, что называется, по ситуации. Расклад месяца диктует выраженное стремление прятаться и уходить от бед и катастроф.

В умонастроениях велико желание абстрагироваться от суеты происходящего и пойти своим внутренним путем, не выступая в активной социальной роли.

Для Тигров, Кроликов и Драконов это даже может стать причиной некоего одиночества и стремления к отшельническому образу жизни.

Более событийным этот месяц обещает быть для родившихся в годы и месяцы Свиньи (в ноябре, после 4-8 числа), а также для родившихся в годы, оканчивающиеся на 1.

Нелегко придется людям-Обезьянам. Аспект наказания огня способен спровоцировать для них разного рода проблематику. В определенное время аспект может коснуться практически каждого, поэтому наказанию огня в мае будет посвящена отдельная статья (следите за публикациями).

Важно упомянуть, что в этом месяце в некое взаимодействие вступают две звезды путешествующей лошади. Это еще больше увеличит информационный поток, стремление к переменам, перемещениям, переездам и передислокациям.

На помощь звезды благородного человека смогут рассчитывать родившиеся в годы, оканчивающиеся на 2 и 3. В этом месяце им стоит активнее использовать свои связи для достижения текущих и долговременных целей.

Родившимся в годы, оканчивающиеся на 4, рекомендую заняться самообразованием, пройти давно запланированное обучение. Сила их академической звезды в мае окажется наивысшей.

Для родившихся в годы, оканчивающиеся на 6 и 8, в максимальную силу вступит звезда процветания. У них будут хорошие виды на прибыль.

А вот родившимся в годы Обезьяны, Крысы и Дракона, наоборот, стоит опасаться неких потерь. Старайтесь избегать завышенных требований от жизни и правильно расставляйте приоритеты.

Собственно, в мае это будет актуально для всех. Поскольку на смену звезде банкротства апреля приходит звезда банкротства мая. В такие периоды, как правило, людей преследуют разного рода финансовые неудачи. И это определенно не время для рисковых денежных операций.

Особенно в так называемые дни столкновений энергии дня с энергией месяца: 10 и 22 мая 2022 года. В древнем Китае такие дни никогда не использовались для важных созидательных дел и начала новых проектов.

Правильной настройки на энергии мая!